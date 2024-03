Le renouveau de The Division pourrait arriver sur les smartphones Android et iOS d’ici la fin de cette année 2024

La Resurgence de The Division, le nouveau jeu d’Ubisoft pour mobiles, pourrait ne pas arriver sur Android et iOS avant la fin de cette année 2024

The Division Resurgence arriverait sur les mobiles en décembre 2024

Il faut avouer que cette année promet d’être très intéressante en termes de sorties de jeux pour mobiles, non seulement en termes de quantité mais aussi parce que beaucoup de ces titres ont une certaine renommée et une certaine catégorie. Si nous regardons Ubisoft, la société française a prévu quelques projets pour Android et iOS, comme Assassin’s Creed Jade, une proposition développée exclusivement pour les mobiles, et le port du dernier épisode de la saga, Assassin’s Creed Mirage, pour les smartphones. Évidemment, nous ne parlons pas d’Ubisoft par hasard, car ils ont également d’autres projets pour les smartphones basés sur certaines de leurs sagas les plus remarquables.

En particulier, nous voulons vous parler de The Division Resurgence, le spin-off de la saga de jeux de tir à la troisième personne de la société française, qui n’a pas encore de date de sortie précise ou approximative. Cependant, récemment, ce titre pour Android et iOS a connu une situation assez curieuse sur l’App Store, car après une mise à jour, on nous a laissé entendre qu’il arriverait plus tôt que prévu, bien que ce ne semble pas être le cas maintenant.

The Division Resurgence n’a toujours pas de date, mais il pourrait arriver d’ici la fin de 2024

Comme l’a bien indiqué Pocket Gamer, la page de The Division Resurgence sur l’App Store a été récemment mise à jour et a commencé à afficher une date de sortie prévue pour le 31 mars, ce qui a été une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui attendaient l’arrivée de ce titre. Eh bien, maintenant, nous sommes passés de penser que la nouveauté d’Ubisoft pourrait arriver entre la fin de ce mois de mars et le début d’avril à constater que sur la même page de l’App Store, ils indiquent maintenant que sa date approximative prévue serait en décembre 2024.

Il faut avouer que nous n’écartons rien, mais en voyant qu’ils indiquent que sa date de sortie prévue serait en décembre de cette année, il semble difficile qu’ils changent d’avis et le lancent avant la fin de ce mois. The Division Resurgence devait être lancé en 2023, mais il a finalement été retardé à cette année 2024 et ils en ont profité pour proposer plusieurs bêtas régionales l’année dernière. Pour l’instant, nous attendons toujours des nouvelles fraîches sur ce jeu de rôle et de tir à la troisième personne gratuit, qui se déroule dans un monde ouvert massivement multijoueur en ligne, et qui n’a pas encore de date officielle.

Cette Resurgence de The Division nous emmènera, comme dans les jeux principaux de la franchise, dans une version post-apocalyptique des États-Unis, plus précisément de New York, où « une pandémie causée par un virus » a réussi à « provoquer le chaos et l’effondrement du gouvernement américain ». Comme l’indique la description du jeu sur Google Play Store, « vous deviendrez un agent de la division du ministère de la Sécurité intérieure et votre mission sera de rétablir l’ordre, de combattre les factions hostiles et d’aider les civils à construire un avenir meilleur ».

« Cette nouvelle édition de The Division apporte la haute définition aux mobiles et offre une nouvelle aventure massivement multijoueur en ligne. En plus de présenter une campagne indépendante de Tom Clancy’s The Division 1 et The Division 2, et une nouvelle perspective des événements clés, The Division Resurgence comprend beaucoup de contenu nouveau, comme une histoire et plusieurs modes de jeu (JcJ et JcE), des spécialisations et des factions ennemies. Ils indiquent également qu’il pourra être joué en solo et en coopération.