Google met à jour la recherche pour lutter contre le contenu spammé de mauvaise qualité, mais ne le mentionne pas "IA" du tout

En bref : En attendant la révolution mondiale que les algorithmes d’IA apporteront sûrement, Google tente de survivre à l’apocalypse du spam imminente rendue possible par la génération automatique de contenu à grande échelle. La société semble améliorer sa plateforme de recherche sur le Web avec des règles plus strictes contre les pages Web dénuées de sens.

Les chatbots et les services d’IA générative ont apporté une révolution indéniable dans le secteur du contenu sur le Web, et les moteurs de recherche traditionnels en subissent les conséquences. L’apprentissage automatique et les algorithmes d’IA entraînés peuvent potentiellement générer une quantité infinie de faux articles de blog, articles et tests avec très peu d’aide de la part d’écrivains humains, et les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) affichent désormais des résultats de moindre qualité aux utilisateurs.

La situation ne fait qu’empirer, mais Google est prêt à lutter contre les spammeurs. La société a annoncé une nouvelle mise à jour « de base de mars 2024 » pour son service de recherche, avec des changements importants destinés à améliorer la qualité des résultats de recherche. Les principaux changements de la mise à jour de mars 2024 incluent des « améliorations algorithmiques » des systèmes de classement de Google pour améliorer la qualité SERP et de nouvelles politiques anti-spam conçues pour garder le contenu de la plus mauvaise qualité « hors de la recherche ».

La lutte contre les contenus « inutiles et non originaux » sur la recherche a commencé en 2022, a déclaré Google, et la dernière mise à jour s’appuie sur ce que l’entreprise a appris au cours des deux dernières années. Les algorithmes de classement de base ont été affinés pour pénaliser une mauvaise expérience utilisateur ou des pages Web qui « semblent » avoir été créées pour être utilisées par les moteurs de recherche plutôt que par les personnes, a déclaré Google.

Grâce aux nouveaux algorithmes peaufinés et aux efforts anti-spam antérieurs, les ingénieurs de Google « s’attendent » à réduire de 40 % le contenu de mauvaise qualité dans les résultats de recherche. Les filtres et politiques anti-spam sont également mis à jour, afin que la technologie puisse mieux répondre aux « pratiques abusives nouvelles et évolutives » qui remplissent les SERP de contenu non original.

Comme beaucoup d’autres entreprises technologiques qui ont construit des empires sur le contenu généré par les utilisateurs, Google tente désormais de placer l’IA au centre de chaque nouveau service et entreprise commerciale. Naturellement, la société Mountain View s’efforce d’expliquer comment elle luttera contre le spam de recherche sans mentionner la moindre mention des algorithmes d’IA, qui sont désormais régulièrement utilisés pour générer des fermes de contenu et des pages Web dénuées de sens.

Les politiques anti-spam mises à jour de Google sont apparemment mieux préparées pour lutter contre les « pratiques abusives » comme les algorithmes d’IA susmentionnés, et la société va désormais prendre des mesures contre les comportements manipulateurs, tels que le contenu généré à grande échelle pour les classements de recherche de jeux. Google pénalisera également les pratiques d’abus de réputation de site, comme les sites Web avec un « excellent contenu » précédemment publié qui tentent d’apparaître plus haut dans les pages SERP en hébergeant des déchets supplémentaires, souvent sans rapport, optimisés pour le référencement.

Les propriétaires de sites impliqués dans ce type d’abus de réputation auront jusqu’au 5 mai pour modifier leur comportement ; sinon, Google a déclaré qu’il prendrait des mesures. La société pénalisera également les tentatives d’abus de domaines expirés, en qualifiant de spam les sites Web disparus depuis longtemps qui refont surface sous une nouvelle direction uniquement pour diffuser du contenu de mauvaise qualité dans la recherche.

