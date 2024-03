Kevin Spacey est le diable à son retour au travail après son acquittement

Il faut toujours lire les petits caractères dans tout contrat

Kevin Spacey reprendra la scène après avoir remporté plusieurs procès, mais non indemne.

Après plus de cinq ans loin du monde du cinéma suite aux scandales d’agressions sexuelles dont il a été acquitté de toutes les accusations l’année dernière au Royaume-Unis et aux États-Unis, Kevin Spacey reviendra pour jouer dans un film. Il incarnera un mystérieux personnage appelé le Diable dans un thriller psychologique italien intitulé The Contract.

Par ailleurs, il prévoit également de sortir en mars de cette année le film Peter Five Eight, qui est cependant terminé et en attente des décisions des deux procès depuis 2022. Spacey jouera donc à nouveau pour la première fois depuis qu’il a été déclaré innocent de toutes les accusations portées contre lui. Ces charges lui ont coûté plusieurs emplois, le plus retentissant étant son renvoi de la série House of Cards, une énorme impact négatif sur sa réputation et une isolement social et professionnel dont il semble peu à peu se remettre.

Kevin Spacey est le Diable

The Contract, du réalisateur italien Massimo Paolucci (All in One Day), qui vient de terminer la photographie principale à Rome après avoir commencé le tournage en décembre dernier, est déjà décrit comme une sorte de L’associé du diable ou de La firme, ce qui nous donne une assez bonne idée de l’intrigue.

Dans ces autres films, le surnaturel s’entremêle avec le monde réel et le monde de la profession d’avocat, prenant dans les deux cas l’apparence humaine d’entités qui ne devraient pas se trouver sur notre sol. Spacey, tout comme Al Pacino dans L’associé du diable, sera donc l’une d’entre elles, la pire de toutes, et, en tant qu’avocat impitoyable, il fera respecter chacune des clauses d’un contrat qu’il aurait mieux valu ne pas signer.