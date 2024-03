Pourquoi un groupe d’éco-activistes a-t-il déclenché un incendie près d’une usine Tesla

Le groupe Vulkan a revendiqué l’attaque en accusant l’entreprise d’Elon Musk de contaminer les nappes phréatiques et d’utiliser d’énormes quantités d’eau potable. La réponse de Musk a été claire : « Ce sont soit les éco-terroristes les plus stupides de la Terre ».

Il a suffit de brûler les câbles haute tension pour bloquer l’usine Tesla en Allemagne. Un groupe d’activistes posté dans la forêt près de la Gigafactory a allumé le feu, l’incendie a été maîtrisé, mais les dommages aux lignes ont entraîné une coupure d’électricité à l’usine de voitures électriques située dans le Land de Brandebourg. L’attaque a été revendiquée par les écologistes du groupe Vulkan.

« L’usine contamine les nappes phréatiques et consomme d’énormes quantités de ressources en eau potable déjà rares pour ses produits », peut-on lire dans la lettre du groupe. « Tesla est un symbole du ‘capitalisme vert' ». De plus, Tesla a récemment annoncé son intention d’agrandir l’usine, jusqu’à présent la seule en Europe, qui a ouvert il y a deux ans.

« Ce sont soit les éco-terroristes les plus stupides de la Terre, soit ils sont les marionnettes de ceux qui n’ont pas de bonnes intentions environnementales », a écrit Elon Musk sur X. « Arrêter la production de véhicules électriques plutôt que de véhicules à combustion est extrem dumm », a-t-il dit, utilisant ainsi l’expression allemande signifiant « extrêmement stupide ».

La bataille des écologistes

Dans une lettre, le groupe Vulkan a revendiqué l’attaque, les activistes affirment que l’usine consomme à la fois des ressources naturelles et de la main-d’œuvre. Ils ont également accusé Tesla de contaminer les nappes phréatiques et d’utiliser d’énormes quantités d’eau potable. En effet, il a déjà été beaucoup question, au niveau local, de l’utilisation intensive des eaux souterraines par l’entreprise, la région souffrant de sécheresse depuis plusieurs années. De plus, une partie de la forêt devra être abattue pour faire place aux locaux de l’usine.

Ce n’est pas la première fois. En 2021, le groupe Vulkan avait revendiqué un autre incendie criminel à une tour de transmission du chantier de l’usine Tesla, accusant l’entreprise de ne pas être « à la fois écologique et socialement juste ».

Les conséquences de l’incendie

L’usine Tesla produit actuellement environ 500 000 voitures par an, l’entreprise d’Elon Musk souhaite doubler ce chiffre. Selon le directeur de l’usine, Andre Thierig, les dommages s’élèvent à des centaines de millions d’euros et entraîneront l’interruption de la production jusqu’à la fin de la semaine.

Le ministre de l’Intérieur de Brandebourg, Michael Stübgen, a déclaré que les autorités judiciaires « puniront sévèrement » ceux qui seront tenus responsables du sabotage. L’attaque aurait endommagé les infrastructures électriques et mis en danger des milliers de personnes. Les actions de Tesla, cotées à la Bourse de Francfort, ont chuté de 2,8% après la nouvelle de l’incendie.