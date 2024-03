Te souviens-tu de « Twilight »? Il reviendra, sous forme de série animée.

Les événements des romans seront racontés à nouveau

Bella et Edward, les protagonistes de la saga

En 2005, l’écrivaine américaine Stephenie Meyer a publié son roman Twilight, suivi de trois autres dans les années suivantes pour compléter cette histoire romantique de vampires, de loups-garous et de lycéennes. L’auteur ne pouvait pas imaginer à l’époque que ses livres se transformeraient en phénomène mondial seulement trois ans plus tard grâce à l’adaptation cinématographique du premier roman en 2008.

Ce premier roman a été suivi de quatre autres films, le dernier étant Twilight, chapitre 5 : Révélation – Partie 2. Depuis lors, mis à part des réécritures cherchant à exploiter la notoriété de la franchise, nous n’avons rien eu de plus à nous mettre sous la dent en lien avec cette saga d’amour adolescente, jusqu’à maintenant avec une nouvelle série animée qui racontera à nouveau l’histoire d’amour entre Bella et Edward, mais dans un format différent.

Le studio Lionsgate, dont les films les plus populaires sont précisément Hunger Games : l’embrasement et Twilight, chapitre 5 : Révélation – Partie 2, a confirmé la nouvelle par l’intermédiaire de son vice-président, Michael Burns. « Nous allons lancer la série Twilight, une série animée, je pense qu’il y aura beaucoup d’intérêt pour cela », a-t-il déclaré lors d’une séance de questions-réponses lors de la conférence des médias de Morgan Stanley ce mardi.

La saga Twilight

La saga raconte l’histoire de Bella Swan, une jeune femme qui déménage à Forks, Washington, et tombes amoureuse d’un vampire mystérieux et séduisant nommé Edward Cullen. L’intrigue explore leur relation interdite, ainsi que les défis et dangers auxquels ils sont confrontés en raison de la présence d’autres créatures surnaturelles, comme des loups-garous et des vampires rivaux.

La série Twilight a connu une immense popularité et a été adaptée au cinéma dans une série de films mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de Bella Swan et Robert Pattinson dans celui d’Edward Cullen. La franchise cinématographique comprend cinq films.