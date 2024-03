Qui est Accorciabro, le créateur qui coupe les vidéos sur les réseaux sociaux : « Le temps est la ressource la plus importante »

Rudy est un créateur qui édite des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Son objectif est d’économiser du temps aux gens. Ces derniers jours, il a réduit l’interview de Fabio Fazio à Chiara Ferragni en faisant économiser à son public 23 minutes et 54 secondes.

Interview avec Accorciabro

Créateur et développeur

AccorciaBro a 34 ans, s’appelle Rudy, et il a des profils sociaux très viraux où il coupe les vidéos publiées par les créateurs car il pense que le temps est la ressource la plus importante que nous avons. En quelques mots, cela résume le sens de toute l’interview que nous avons faite avec Rudy, un jeune homme devenu assez viral ces jours-ci avec un profil Instagram et un TikTok où il se présente comme Accorciabro. Son objectif est précisément ce que nous avons fait au début de cet article : synthétiser les contenus sur les réseaux sociaux pour faire gagner du temps aux utilisateurs.

Pour le moment, Rudy est très réservé sur sa vie personnelle. Il ne mentionne pas son nom de famille, n’offre pas beaucoup de détails sur son histoire. Il a 34 ans, vit à Milan et travaille en programmation. Il dit n’avoir jamais eu de compte sur les réseaux sociaux jusqu’au 4 février 2024, quand il a ouvert les canaux d’Accorciabro pour introduire une nouvelle tendance en Italie.

Le format est simple. Dans chaque vidéo, Accorciabro choisit sa victime. Il prend la vidéo d’un créateur, la publie sur sa chaîne, attend qu’il annonce le thème de la vidéo, puis intervient pour la couper. Il apparaît avec une tasse, révèle la fin de la vidéo du créateur, puis calcule le temps économisé par les utilisateurs qui le regardent. Nous vous laissons un exemple à la fin de l’article pour mieux comprendre.

En un mois d’activité, tu as dépassé les 200 000 abonnés sur Instagram.

Oui, l’accès est une tendance qui existait depuis longtemps aux États-Unis. Je l’appréciais. Je suis autiste et je souffre du syndrome d’Asperger : j’ai du mal à me concentrer sur des sujets qui sortent de mes centres d’intérêt. J’ai voulu apporter ce personnage au public italien.

Quelle est la première vidéo que tu as raccourcie ?

C’était une vidéo publiée par la page Italiani Emigrati. Elle parlait du pays de l’Union européenne où l’on paie le moins d’impôts. La vidéo durait plus de deux minutes, la réponse était simple : Bulgarie.

Dans les vidéos sur Instagram et TikTok, l’engagement des utilisateurs est basé sur le crochet, l’accroche qui attire l’attention dans les premières secondes.

Je cherche les créateurs les plus intéressants. Dès que je vois quelqu’un qui a un crochet qui fonctionne, je l’exploite pour mes vidéos. Pour eux, ma page pourrait même devenir un tableau d’affichage. Mes abonnés découvrent des créateurs qu’ils ne connaissaient pas.

Il semble que le tien soit un peu une critique du système des réseaux sociaux

En ce moment, les réseaux sociaux sont pleins d’informations et souvent ces informations sont inutiles à absorber ou à retenir. Le mien est une œuvre satirique qui peut être lue en plusieurs couches. Je veux permettre à mes utilisateurs d’économiser la seule ressource qu’ils ne peuvent pas régénérer : le temps.

Dans l’une de tes dernières vidéos, tu as également raccourci l’interview de Fabio Fazio à Chiara Ferragni.

Actuellement j’ai une bonne communauté. On me tague sous les vidéos qu’ils veulent que je raccourcisse. J’ai fait économiser à ceux qui me suivent 23 minutes et 54 secondes.

Quels sont les créateurs selon toi qui méritent un raccourci drastique ?

Tous.

T’a-t-on déjà raccourci ?

Oui, mes vidéos ont été publiées sur certains profils d’aspirants raccourcisseurs.

Ensuite, tu deviendras aussi un créateur ?

Changer ma vie quotidienne est difficile, surtout du jour au lendemain. Pour l’instant, ça va bien comme ça, nous verrons combien de temps la communauté qui s’est formée ces dernières semaines restera.