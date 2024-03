Souffre d’un dysfonctionnement sexuel commun, mais découvre avoir un kyste près de la moelle épinière

Il s’agit d’un cas unique et délicat d’un homme de 32 ans qui s’est rendu chez les médecins car il souffrait d’éjaculation précoce, un trouble sexuel courant qui affecte de 30% à 40% des hommes au moins une fois dans leur vie. Dans le cas de cet homme, qui se plaignait d’éjaculations précoces et douloureuses depuis environ deux ans, s’aggravant progressivement ces derniers temps, le problème n’était cependant pas dû à des facteurs émotionnels ou psychologiques, ni à des problèmes de santé tels que des altérations des niveaux de certaines hormones impliquées dans la fonction sexuelle. Une IRM a en effet révélé la présence d’une cyste qui comprimait l’un des nerfs près de la base de la moelle épinière.

Les images de l’IRM qui ont révélé la présence d’une cyste de Tarlov dans la région sacrée / Crédit : Yuanyuan Liu et al., Archives of Sexual Behavior 2024.

Comme indiqué dans le communiqué de cas publié dans la revue Archives of Sexual Behavior, ce type de cyste est connu sous le nom de cyste de Tarlov, un sac contenant du liquide cérébrospinal qui se forme parfois au niveau de la région sacrée. Généralement, les kystes de Tarlov apparaissent à la racine des nerfs qui sortent de la moelle épinière et leur présence peut être due à des inflammations ou des traumatismes de la colonne vertébrale, ou être congénitale ou due à des processus dégénératifs, bien que dans le cas de cet homme, la cause exacte de la formation n’ait pas été rapportée.

Souvent, ces kystes sont asymptomatiques, mais le kyste découvert chez le patient de 32 ans – « une lésion ovale, dans le canal sacré L5-S2 » expliquent les médecins – était accompagné d’une compression à la racine d’un des nerfs sacrés qui, entre autres fonctions, transmettent des instructions de mouvement et reçoivent des informations sensorielles de diverses structures du bassin. Cette compression peut causer différents problèmes, y compris des dysfonctions sexuelles telles que l’éjaculation précoce, ainsi que des érections en l’absence de stimulation (priapisme), un trouble également rapporté par le patient, ainsi que de fortes douleurs dans la région pelvienne.

Les images de l’IRM : les flèches montrent le kyste de Tarlov dans la région sacrée / Crédit : Yuanyuan Liu et al., Archives of Sexual Behavior 2024.

Étant donné la situation, les médecins ont jugé nécessaire un « traitement chirurgical rapide » en procédant à l’élimination complète du kyste. « L’éjaculation précoce et la douleur autour du bassin ont considérablement diminué » ont déclaré les spécialistes après l’intervention. Une évaluation ultérieure, six mois après l’opération, a montré des « améliorations significatives » suggérant que « la résection des lésions sacrées peut considérablement améliorer le priapisme, l’éjaculation douloureuse et la douleur pelvienne causés par des anomalies lombaires et sacrées ».

En général, lorsqu’un patient consulte un médecin en raison d’une éjaculation précoce, « les symptômes nerveux et le test par imagerie efficace sont souvent ignorés lors du diagnostic et du traitement » ajoutent les auteurs du communiqué. Selon nous, « les tests de la colonne vertébrale et des structures environnantes devraient être pris en compte, après avoir exclu d’autres causes potentielles chez des hommes par ailleurs en bonne santé ayant récemment développé une éjaculation précoce ». Dans le cas d’une éjaculation précoce liée à un kyste de Tarlov, ont conclu les spécialistes, l’élimination chirurgicale « peut apporter des avantages aux patients, comme cela a été démontré dans ce cas ».