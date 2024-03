TikTok risque une interdiction aux États-Unis si ByteDance ne parvient pas à vendre son application

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le très populaire TikTok risque une nouvelle fois d’être interdit aux États-Unis si son propriétaire, ByteDance, ne parvient pas à vendre l’application de vidéos courtes. Un groupe de législateurs a annoncé un projet de loi qui obligerait ByteDance à céder TikTok dans un délai d’environ cinq mois s’il était adopté, faute de quoi l’application serait bloquée des sites marchands d’applications et des plateformes d’hébergement Web aux États-Unis.

La « Loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers », présentée par le président républicain du comité chinois de la Chambre des représentants Mike Gallagher, le membre de rang Raja Krishnamoorthi (D-IL) et 17 législateurs, définit TikTok comme étant contrôlé par un adversaire étranger et une menace. à la sécurité nationale.

Si le projet de loi était adopté, ByteDance aurait 165 jours pour céder TikTok afin d’éviter que l’application ne soit interdite. « Voici mon message à TikTok : rompez avec le Parti communiste chinois ou perdez l’accès à vos utilisateurs américains », a déclaré Gallagher.

Le projet de loi exigerait également que TikTok et d’autres applications fournissent aux utilisateurs une copie de leurs données dans un format pouvant être importé dans des applications concurrentes. Par ailleurs, cela ouvrirait la voie à l’interdiction d’autres applications « contrôlées par des adversaires étrangers » que Biden considère comme une menace pour la sécurité nationale.

« Ce projet de loi constitue une interdiction pure et simple de TikTok, peu importe à quel point les auteurs tentent de le dissimuler », a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué. « Cette législation bafouera les droits du premier amendement de 170 millions d’Américains et privera 5 millions de petites entreprises d’une plateforme sur laquelle elles comptent pour se développer et créer des emplois. »

Les liens présumés de TikTok avec Pékin ont conduit à l’interdiction de l’application par les agences gouvernementales, non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays.

Il y a eu plusieurs tentatives antérieures pour mettre en œuvre une interdiction nationale américaine sur TikTok, mais aucune n’a abouti. L’ancien président Trump a également tenté de forcer ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine en 2020, mais cela n’a abouti à rien. Le président Biden a tenté la même chose l’année dernière, alors que le Montana était sur le point d’introduire sa propre interdiction, mais un juge a bloqué le projet de loi au motif qu’il violait les droits à la liberté d’expression des utilisateurs.

L’argument de la liberté d’expression est également avancé par l’Union américaine des libertés civiles. Le groupe a déclaré dans un communiqué que « juste parce que les promoteurs du projet de loi prétendent que l’interdiction de TikTok ne vise pas à supprimer la parole, il est indéniable que cela ferait exactement cela. »

Malgré les inquiétudes concernant l’espionnage chinois et toutes les rumeurs d’interdiction, TikTok s’est avéré être la plateforme de médias sociaux à la croissance la plus rapide aux États-Unis en janvier, bien que YouTube reste la plus populaire.

