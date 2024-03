Fans de ‘Star Wars’, attentifs : Anthony Daniels, C-3PO pendant 46 ans, met aux enchères toute sa collection

Incluant sa tête de ‘Le Retour du Jedi’

La tête du célèbre droïde de protocole qui sera bientôt mise aux enchères

Il connaît plus de six millions de façons de communiquer, il est doré, un peu pédant et aime parler de probabilités. Exactement, nous parlons du droïde de protocole C-3PO, le célèbre personnage de Star Wars dont l’acteur, Anthony Daniels, qui a enfilé son costume pendant plus de 40 ans dans d’innombrables films et séries de cette épopée galactique, mettra bientôt aux enchères son impressionnante collection.

Ce n’est pas la première fois qu’il le fait, car l’acteur, dont les débuts étaient dans le théâtre, s’est déjà séparé d’une partie de sa collection en novembre. Cependant, pour cette enchère, qui aura lieu du 12 au 14 mars chez Propstore Auction à Los Angeles, Californie, bien que nous puissions enchérir en ligne, il a réservé plusieurs pièces, notamment la tête de C-3PO utilisée dans Star Wars: Épisode VI – Le Retour du Jedi, le dernier film de la trilogie originale.

On estime que cet objet seul atteindra une valeur de vente comprise entre 500 000 et 1 million de dollars, car un objet similaire a été vendu aux enchères en novembre pour 850 000 dollars. Mais rassurez-vous, car il y aura des objets de toutes sortes, tels que l’antenne du droïde, les gants portés par Daniels pendant les enregistrements, sa signature estampillée sur divers objets, ainsi que des objets qu’il a acquis au fil des ans (jouets, par exemple), de sorte que les prix varient énormément d’un article à un autre.

Ce n’est pas facile de tout abandonner

« Vous ne connaissez pas mon visage, mais vous connaissez ce visage », a récemment déclaré Antonhy Daniels à The Hollywood Reporter tout en pointant du doigt son alter ego indissociable, C-3PO. « Ai-je raison de me séparer de tout cela ? » se demanda-t-il. « J’ai vécu avec ces objets pendant 50 ans, certains d’entre eux », dit-il, « je ressens des sentiments mitigés« .

Mais, comme il le dit lui-même, « J’avais toutes ces choses, presque tout était dans des placards, des tiroirs et des greniers. Personne ne les regardait, personne ne les appréciait vraiment, pour ainsi dire. Et elles étaient trop bonnes pour être jetées », alors il vaut mieux qu’elles soient entre les mains d’un collectionneur ou de quelqu’un qui sait vraiment les apprécier, et si on peut en tirer de l’argent dans cet échange, tant mieux.

Sa femme, Christine Savage, l’a également encouragé à se séparer de ces précieux articles, bien que l’interprète avait prévu de léguer la collection à sa femme pour qu’elle la vende après sa mort, à quoi elle lui a répondu « Pourquoi ne pas la vendre maintenant ?« , et c’est ce qu’il fera, à l’exception de deux objets qui resteront à jamais avec Daniels : une statue de Lucasfilm le félicitant pour 40 ans de service et une statue de C-3PO en Lego de 18 pouces.