La Chine pratique également la politique étrangère grâce aux jeux vidéo: tout commence avec le Roi Singe

La stratégie d’expansion de la Chine passe également par les jeux vidéo. La Chine a développé un plan qui va de la production de jeux vidéo basés sur la culture traditionnelle à la promotion du pays à travers les sports électroniques.

Rien ne dit « soft power » chinois comme des millions de joueurs internationaux qui attendent avec impatience le Nouvel An lunaire pour obtenir des récompenses thématiques dans leur jeu vidéo préféré. C’est la magie de League of Legends (LoL), le jeu stratégique multijoueur de Riot Games qui appartient depuis 2015 au géant technologique de Shenzhen, Tencent Holdings. Mais aussi de Genshin Impact, un jeu de rôle d’action fantastique de la société de développement chinoise miHoYo, qui a réalisé plus de cinq milliards de dollars de chiffre d’affaires au Japon et aux États-Unis, trois ans après son lancement.