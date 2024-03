Avec cette boîte, on peut ressentir chez soi toutes les odeurs de films et de jeux vidéo

A travers l’utilisation de l’intelligence artificielle, GameScent est capable d’émettre des odeurs adaptées au contexte lors de la lecture d’un jeu vidéo ou de la visualisation d’un film. Un gadget qui pourrait transformer le divertissement à domicile.

Nous sommes en plein milieu d’une fusillade dans Call of Duty, lorsque tout à coup nos narines sont envahies par l’odeur de la poudre à canon. C’est ce que promet de faire GameScent, un dispositif qui vise à impliquer également l’odorat dans les jeux vidéo. Pluie, forêt, roues sur l’asphalte, tempête et la poudre à canon déjà mentionnée : ce sont les odeurs que GameScent est capable d’émettre.

Le résultat est obtenu grâce à une intelligence artificielle capable de capturer l’audio du jeu vidéo auquel vous jouez et de le traduire en odeur. Le tout en temps réel. Dans un proche avenir, d’autres arômes tels que l’océan, l’herbe fraîchement coupée, les zombies, le sang et la grande ville sont prévus. Pas de souci pour certaines « fragrances » qui pourraient imprégner la maison, car l’intelligence artificielle peut neutraliser les odeurs après chaque session de jeu.

Comment l’expérience des jeux vidéo change-t-elle avec les odeurs?

Malgré le fait que GameScent fonctionne bien aussi avec les films, il semblerait que les jeux vidéo garantissent une immersion totale. Interaction à l’écran, vibrations des manettes, audio 3D des écouteurs, voire même casques de réalité virtuelle (avec lesquels le dispositif est compatible, ainsi que les PC et les principales consoles) : les jeux vidéo sont basés sur des stimuli sensoriels, surtout avec la progression technologique croissante qui les a touchés, mais jusqu’à présent, l’odorat n’a jamais été impliqué.

Le seul cas précédent notable est lié à South Park: The Fractured But Whole, un jeu de 2017 inspiré de la célèbre série animée et développé par Ubisoft. À l’occasion des avant-premières de presse, le studio français avait créé le Nosulus Rift, un dispositif nasal qui émettait les odeurs du jeu (et elles n’étaient pas agréables). Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, le Nosulus n’est jamais entré sur le marché grand public.

GameScent est donc une première tentative commerciale qui peut changer à jamais la façon dont les jeux vidéo sont appréciés. De plus, à un prix raisonnable pour ce qu’il propose. Le gadget, disponible sur Amazon, coûte 179,99 dollars (environ 165 euros), auxquels s’ajoutent les frais de livraison, car il provient des États-Unis. Pour le moment, les premières critiques sont enthousiastes. Il reste à savoir si un tel dispositif parviendra à s’imposer sur le long terme, devenant ainsi une partie intégrante d’une session de jeu ou d’une visualisation de film, ou s’il sera relégué à un caprice à utiliser de temps en temps pour surprendre les invités à la maison. Dans le cas du premier scénario, cela entraînera la diffusion sur le marché de technologies similaires, ainsi que de nouvelles normes pour les joueurs de jeux vidéo et les cinéphiles du futur.