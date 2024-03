ChatGPT ajoutera une nouvelle fonctionnalité, mais ce n’est pas celle que tout le monde demande : bientôt, des messages seront diffusés à haute voix

Bien que ce soit une fonctionnalité intéressante, de nombreux utilisateurs demandent l’arrivée de nouvelles versions

ChatGPT est l’IA la plus puissante du marché, bien que sa concurrence la rattrape

ChatGPT est actuellement le chatbot avec l’IA la plus puissante du marché. Ils ont été les premiers à arriver et ont profité de cet espace entre la concurrence et eux pour devenir encore plus forts. Maintenant, alors que de nouvelles versions attendues arrivent, il améliore encore plus son service en ajoutant une série de fonctionnalités qui peuvent améliorer de manière tangible la façon dont nous interagissons avec cette application. Ainsi, une fonctionnalité est ajoutée pour lire nos messages à haute voix.

Une mise à jour pour améliorer l’application et son accessibilité

ChatGPT a ajouté une fonctionnalité pour lire ses réponses à haute voix. Pour le moment, il prend en charge plus de 30 langues, ce qui permet des interactions beaucoup plus humaines. Elle a spécifiquement été baptisée Read Aloud, ce qui peut se traduire simplement par Lire à haute voix. Son implémentation se fera de manière progressive, il est donc difficile de dire quand elle sera disponible pour le grand public.

C’est très simple d’y accéder. Dans la version web, un haut-parleur apparaîtra sous les réponses disponibles, tandis que dans la version mobile, il suffit de maintenir le message enfoncé et de sélectionner Lire à haute voix pour utiliser cette fonctionnalité.

ChatGPT peut maintenant vous lire les réponses Sur iOS ou Android, appuyez longuement sur le message, puis sélectionnez « Lire à haute voix ». Nous avons également commencé à le déployer sur le web – cliquez sur le bouton « Lire à haute voix » en dessous du message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) 4 mars 2024

Cette fonctionnalité est disponible à la fois pour les applications mobiles iOS et Android et pour l’utilisation sur la plateforme web. Sur mobile, elle sera plus complète car elle disposera de commandes de lecture qui permettent une meilleure navigation dans le message par rapport à l’ordinateur.

Bien que ce soit un bon ajout qui améliorera la qualité de vie des utilisateurs, ceux-ci ne sont pas entièrement satisfaits du développement de l’IA. Les commentaires du tweet annonçant cette nouvelle mise en œuvre semblent le montrer clairement. De nombreux utilisateurs ont affirmé que GPT-4 est devenu plutôt lent et qu’ils attendent avec impatience l’arrivée de GPT-5 ou de certaines fonctionnalités annoncées, comme Sora, l’IA de création de vidéos d’OpenAI.

En attendant tout cela, nous devrons nous contenter de cette nouvelle amélioration qui permettra de maintenir des conversations plus fluides avec ChatGPT.

Dans tous les cas, elle sera disponible dans les versions gratuites et payantes, afin que nous puissions profiter de cette fonctionnalité quel que soit le type d’utilisateur que nous sommes.