OpenAI répond au procès de Musk en publiant ses e-mails : l’a exhorté à lever 1 milliard de dollars, a qualifié Tesla de "vache à lait"

Qu’est-ce qui vient de se passer? OpenAI a répondu au procès d’Elon Musk en publiant d’anciens e-mails reçus du milliardaire. Les messages montrent qu’il a soutenu le projet de l’entreprise de créer une branche à but lucratif et l’a encouragée à lever au moins 1 milliard de dollars de financement, deux des raisons pour lesquelles Musk poursuit maintenant la société d’intelligence artificielle.

Musk a poursuivi OpenAI la semaine dernière, affirmant qu’il avait violé ses accords contractuels initiaux en faisant passer le profit avant le développement d’une IA qui profite à l’humanité.

La poursuite met en évidence l’investissement de Microsoft, qui a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI. « OpenAI, Inc a été transformé en une filiale de facto à source fermée de la plus grande entreprise technologique au monde : Microsoft », affirme le procès de Musk.

OpenAI a maintenant répondu à la plainte avec un message public rédigé par les membres fondateurs, dont le PDG Sam Altman et Greg Brockman. Il indique que la mission d’OpenAI est de garantir que l’AGI (intelligence artificielle générale) profite à toute l’humanité, et que la société a l’intention de prendre des mesures pour rejeter toutes les affirmations de Musk.

Nous sommes dévoués à la mission OpenAI et l’avons poursuivie à chaque étape. Nous partageons quelques faits sur notre relation avec Elon et nous avons l’intention de rejeter toutes ses réclamations.https://t.co/npC4P5pJE7 – OpenAI (@OpenAI) 6 mars 2024

Selon le message, Brockman et Altman avaient initialement prévu de lever 100 millions de dollars lorsqu’ils ont lancé OpenAI en 2015, mais Musk a déclaré dans un e-mail qu’ils devaient opter pour un chiffre beaucoup plus important pour éviter de « paraître désespérés ». Musk aurait écrit dans un e-mail : « Je pense que nous devrions dire que nous commençons avec un engagement de financement de 1 milliard de dollars. […] Je couvrirai tout ce que quelqu’un d’autre ne fournira pas. »

Selon le message, l’organisation à but non lucratif a collecté moins de 45 millions de dollars auprès d’Elon Musk et plus de 90 millions de dollars auprès d’autres donateurs.

OpenAI affirme que c’est au début de 2017 que l’entreprise a réalisé à quel point la puissance de calcul serait nécessaire pour construire une AGI, et cela signifiait beaucoup plus de capital – des milliards de dollars par an, plus que quiconque, y compris Musk, ne le pensait. capable de collecter en tant qu’organisation à but non lucratif.

Le message poursuit en disant que l’équipe et Musk ont ​​décidé que la prochaine étape était de créer une entité à but lucratif, dont Musk voulait une participation majoritaire, un contrôle initial du conseil d’administration et être PDG. Au milieu des discussions, il a refusé le financement.

Alors qu’OpenAI refusait de donner à un individu le contrôle absolu sur l’entreprise, Musk a suggéré de fusionner avec Tesla. « Tesla est la seule voie qui puisse espérer rivaliser avec Google. Même dans ce cas, la probabilité de faire contrepoids à Google est faible. Elle n’est tout simplement pas nulle », lit-on dans l’e-mail de Musk. Il a également demandé aux fondateurs d’utiliser Tesla comme une « vache à lait ».

Musk a rapidement quitté OpenAI, affirmant qu’il prévoyait de créer un concurrent AGI au sein de Tesla. Dans un e-mail de 2018, il a écrit que sans un changement radical dans l’exécution et les ressources, la probabilité qu’OpenAI soit pertinent pour DeepMind/Google était de 0 %, et non de 1 %.

Les e-mails sont intéressants à lire à la lumière du procès intenté par Musk contre OpenAI. En supposant qu’ils soient réels, cela alimentera probablement la théorie selon laquelle le procès de Musk n’est qu’une affaire de raisins aigres.



