Le nouveau téléphone 5G d’entrée de gamme de Samsung dispose d’une batterie de 6 000 mAh et offre 4 ans de mises à jour du système d’exploitation

Remise en contexte: Les produits phares de la série S de Samsung font l’objet de beaucoup de presse, mais la société est également connue pour lancer un grand nombre de combinés d’entrée et de milieu de gamme à différents niveaux de prix. Cette semaine, le chaebol sud-coréen a ajouté un appareil supplémentaire à sa gamme de milieu de gamme inférieur avec du hardware et des fonctionnalités qui démentent son prix extrêmement abordable.

Surnommé Galaxy F15 5G, le dernier smartphone de la gamme Samsung est doté d’un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (résolution de 2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 6100+, qui comprend un processeur octa-core et le GPU Mali-G57 MP2. Samsung propose l’appareil avec 4 Go ou 6 Go de RAM, les deux déclinaisons offrant 128 Go de stockage intégré pouvant être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Pour la photographie, le Galaxy F15 contient une configuration triple caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP, un jeu de tir secondaire de 5 MP et un vivaneau tertiaire de 2 MP. Sur le devant, il dispose d’un appareil photo de 13 MP logé dans une encoche en forme de goutte d’eau pour les selfies et le chat vidéo. L’appareil est doté d’une lourde batterie de 6 000 mAh qui, selon Samsung, peut offrir jusqu’à deux jours d’autonomie et jusqu’à 25 heures de lecture vidéo avec une seule charge.

Les options de connectivité du Galaxy F15 incluent la 5G, le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.3, le GPS, une prise casque 3,5 mm et un port USB Type-C. Les capteurs embarqués comprennent un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de lumière ambiante, un capteur de proximité virtuel et un scanner d’empreintes digitales. Le combiné mesure 160,1 x 76,8 x 8,4 mm et pèse 217 grammes.

La meilleure partie du Galaxy F15, cependant, est son logiciel. Il exécute non seulement One UI 5 basé sur Android 14, mais Samsung promet également 4 ans de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité pour son dernier smartphone. C’est impressionnant même pour les téléphones haut de gamme et presque inconnu pour un appareil d’entrée de gamme commençant à seulement 12 999 roupies (environ 156 $) en Inde.

Cela nous amène à notre dernière note sur le Galaxy F15. Les appareils de la série F de Samsung sont généralement exclusifs à l’Inde, et il n’y a aucune raison de croire que les choses seraient différentes avec le F15. Il n’est actuellement lancé qu’en Inde, sans savoir s’il sera un jour disponible dans le monde. Donc, si vous recherchez un Android abordable, vous devrez peut-être chercher ailleurs, car il est peu probable que le F15 arrive sur les sites marchands aux États-Unis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :