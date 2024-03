Quels sont les symptômes de la rougeole et pourquoi la nouvelle variante peut échapper aux tests mais pas aux vaccins

La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui se manifeste par des symptômes tels que de fortes fièvres, des éruptions cutanées (exanthème), de la toux, un écoulement nasal et une conjonctivite. Les complications comprennent la pneumonie et l’inflammation du cerveau (encéphalite), qui sont l’une des principales causes de passage chez les enfants. La nouvelle variante, également présente en Italie, est capable d’échapper à certains tests de diagnostic, mais les vaccins continuent de conférer une protection efficace.

La rougeole continue de gagner du terrain en Italie, où 64 cas d’infection ont été signalés au cours des deux premiers mois de 2024, soit une augmentation de 67% par communiqué à l’ensemble de l’année 2023, qui avait enregistré 43 cas. L’augmentation significative, indiquée par l’Institut supérieur de santé (ISS), a commencé à être observée au cours des quatre derniers mois de l’année dernière, avec 32 cas signalés entre septembre et décembre, contre 3 cas enregistrés sur la même période en 2022. Cela indique une couverture vaccinale inférieure à 95% dans notre pays, ce qui est le seuil de sécurité recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’immunité collective et la prévention des épidémies et des cas autochtones ou importés.

La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse et dangereuse, causée par un virus de la famille des Paramyxoviridae et du genre Morbillivirus, qui se propage principalement par voie aérienne. L’infection se manifeste par des symptômes tels que de fortes fièvres, des éruptions cutanées, de la toux, un écoulement nasal et une conjonctivite, avec le risque de complications graves qui restent l’une des principales causes de passage chez les enfants.

Par conséquent, la prévention est essentielle : actuellement, le vaccin – le vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR), qui est obligatoire en Italie pour les enfants de 0 à 16 ans – offre une protection contre tous les génotypes et variantes de la rougeole, y compris la nouvelle variante en circulation (une forme mutée du génotype D8, appelée 8491) qui a montré qu’elle pouvait échapper à certains tests moléculaires mais contre laquelle le vaccin reste efficace.

Quels sont les symptômes de la rougeole

La rougeole est une maladie virale très contagieuse, causée par un virus appartenant à la famille des Paramyxovirus du genre Morbillivirus, qui provoque un tableau clinique pouvant être divisé en trois phases (prodromique, éruptive et de convalescence) correspondant à différents symptômes de différentes gravités. Les premiers symptômes de la rougeole, similaires à ceux d’un rhume, apparaissent entre 7 et 14 jours après l’infection et comprennent :

fortes fièvres

écoulement nasal

toux sèche

conjonctivite

Dans cette première phase (prodromique), qui dure entre 4 et 6 jours, on observe également souvent les taches de Koplik, des lésions de la muqueuse buccale situées au niveau de la deuxième molaire, qui apparaissent 2 à 3 jours avant l’éruption cutanée et disparaissent le troisième jour. La deuxième phase (éruptive) est caractérisée par l’apparition d’un exanthème maculopapulaire, l’éruption cutanée caractéristique de la rougeole, qui apparaît d’abord sur le visage, derrière les oreilles et sur les côtés du cou, sous la forme de macules irrégulières mêlées de papules, et qui en 24 à 48 heures s’étend au tronc et aux extrémités (y compris les paumes des mains et les plantes des pieds).

La troisième phase (convalescence) survient 3 à 4 jours après la disparition initiale de l’éruption cutanée, dans le même ordre d’apparition, laissant des taches brunes et provoquant une légère desquamation de la peau. La fièvre (qui pendant le pic de gravité de la maladie peut dépasser 40 °C) disparaît deux à trois jours après le début de l’éruption cutanée, tout comme l’inconfort général.

Complications de la rougeole

Le virus de la rougeole infecte environ 10 millions de personnes et cause environ 100 000 à 200 000 passage chaque année, principalement chez les enfants non vaccinés, en raison de complications de la maladie.