Désactive les appels sur X (Twitter) si tu veux protéger ta vie privée : comment faire

Les appels sont en pair à pair, cela indique que les deux personnes impliquées partagent la même adresse IP, ce qui pourrait révéler la position de l’expéditeur et du destinataire.

Elon Musk cherche à tenir sa promesse de transformer X (anciennement Twitter) en une « application tout-en-un ». Le 28 février, il a annoncé la nouvelle fonctionnalité « Activer les appels audio et vidéo » activée par défaut pour tous les utilisateurs (auparavant réservée aux clients premiums). Dans un article, Linda Yaccarino, PDG de l’entreprise, a écrit : « Les appels audio et vidéo sont désormais disponibles pour tous sur X ! Qui appellerez-vous en premier ?« . La réponse la plus sage serait « personne« . Les appels sont pair à pair, ce qui indique que les deux personnes impliquées partagent la même adresse IP. En réalité, sur la page officielle du centre d’assistance de X, il est indiqué : « Les adresses IP des utilisateurs peuvent être visibles par les autres ». Et cela pourrait poser un problème.

Une adresse IP exposée peut rendre l’utilisateur plus vulnérable aux spams, aux escroqueries et au vol d’identité. Non seulement cela, mais cela pourrait également révéler la position de l’expéditeur et du destinataire. Les utilisateurs avec cette fonctionnalité active risquent donc non seulement de recevoir des appels indésirables, mais ils pourraient également compromettre leur vie privée.

Comment désactiver les appels

La nouvelle fonctionnalité se trouve dans la section Messages de l’application, où une icône de téléphone apparaît désormais en haut à droite, à la fois sur iOS et Android. Pour la bloquer, il suffit de cliquer sur l’image de profil en haut à gauche, d’entrer dans la section « Paramètres et confidentialité« , et de cliquer sur « Confidentialité et sécurité« . Ensuite, faites défiler jusqu’à la section « Messages directs » et désactivez l’option « Activer les appels audio et vidéo« . De cette façon, personne ne pourra vous appeler sur X.

La page d’assistance ne mentionne pas la cryptomonnaie de bout en bout, qui empêche toute personne en dehors de l’expéditeur et du destinataire d’écouter la communication. Et cela pourrait également poser un problème supplémentaire pour la vie privée des utilisateurs.

Qui peut voir votre adresse IP

Pour ceux qui souhaitent utiliser les nouvelles fonctionnalités d’appels audio et vidéo sur X tout en limitant l’exposition de leur adresse IP, il suffit de faire défiler vers le bas et d’activer l’option « Confidentialité des appels avancée« . Selon X, ce paramètre permet à l’utilisateur de masquer son adresse IP lors d’un appel.

L’utilisateur peut également choisir de recevoir des appels uniquement de contacts sélectionnés, car différentes options sont disponibles dans le menu pour restreindre les personnes pouvant appeler. Sur la page officielle de l’assistance de X, il est expliqué : « Si la fonction d’appel et de visioconférence est activée, vous pouvez décider qui a la possibilité de vous appeler. Vous pouvez choisir de recevoir des appels et des visioconférences de : contacts de votre carnet d’adresses, personnes que vous suivez et utilisateurs vérifiés. »