Le développeur de l’émulateur Yuzu paie 2,4 millions de dollars à Nintendo pour régler le procès et cesse toutes les opérations des émulateurs Switch et 3DS

Qu’est-ce qui vient de se passer? La bataille juridique de Nintendo avec les fabricants de Yuzu s’est terminée une semaine seulement après avoir commencé. Tropic Haze, développeur du populaire émulateur open source Switch, a accepté de payer à Nintendo 2,4 millions de dollars et de cesser toutes ses opérations, ce qui entraînera également l’arrêt du support pour l’émulateur 3DS Citra.

Nintendo, épris de procès, a lancé la semaine dernière une action en justice devant un tribunal fédéral américain contre Tropic Haze. Il a afirmé que l’émulateur Yuzu violait les dispositions anti-contournement et anti-trafic du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et qu’il était principalement conçu pour briser les plusieurs couches de cryptage de Switch afin que les utilisateurs puissent jouer à des jeux Nintendo protégés par le droit d’auteur.

Tropic Haze a déclaré ce week-end qu’elle répondrait à la plainte de Nintendo dans un délai de 60 jours. Selon un nouveau dossier, les deux parties sont désormais parvenues à un accord qui donne essentiellement la victoire à Nintendo : Tropic Haze paiera au géant japonais 2,4 millions de dollars – en attendant l’approbation finale du tribunal – et a admis que Yuzu est « principalement conçu pour contourner et jouer à Nintendo. Changer de jeu. »

Tropic Haze doit également cesser définitivement de travailler sur Yuzu, d’héberger l’émulateur et de distribuer son code ou ses fonctionnalités. Même l’hébergement de sites Web et de réseaux sociaux faisant la promotion de l’émulateur n’est pas autorisé. L’injonction s’applique également aux « autres logiciels ou appareils qui contournent les mesures techniques de protection de Nintendo », ce qui signifie que l’émulateur 3DS Citra subit le même sort. Le code source de Yuzu et de Citra a déjà été supprimé de GitHub, et tous les messages, sauf un, ont été supprimés des comptes X/Twitter de Yuzu et Citra.

[yuzu] Le référentiel git yuzu sur GitHub a été supprimé, ainsi que tous les téléchargements de build. pic.twitter.com/Ypn665plCv – OatmealDome (@OatmealDome) 4 mars 2024

Enfin, Tropic Haze doit céder les noms de domaine de ses sites Web à Nintendo, supprimer ses copies de Yuzu et « tous les outils de contournement utilisés pour développer ou utiliser Yuzu – tels que TegraRcmGUI, Hekate, Atmosphère, Lockpick_RCM, NDDumpTool, nxDumpFuse et TegraExplorer ». et remettre tous les appareils de contournement physique et le hardware Nintendo modifié à Nintendo, écrit The Verge.

Tropic Haze a écrit à propos du dépôt sur la chaîne Discord de la société. « Yuzu et le support de Yuzu à Citra sont interrompus, avec effet immédiat. Yuzu et son équipe ont toujours été contre le piratage. Nous avons démarré les projets de bonne foi, par passion pour Nintendo et ses consoles et jeux, et n’avions pas l’intention de causer du tort. « , a-t-il expliqué.

« Mais nous constatons maintenant que, parce que nos projets peuvent contourner les mesures de protection technologiques de Nintendo et permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux en dehors du hardware autorisé, ils ont conduit à un piratage étendu. En particulier, nous avons été profondément déçus lorsque les utilisateurs ont utilisé notre logiciel pour divulguer des jeux. contenu avant sa sortie et gâcher l’expérience des acheteurs et des fans légitimes.

La partie concernant les fuites de contenu du jeu fera sans aucun doute référence à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Nintendo a souligné cet exemple dans son procès contre Tropic Haze. Il a noté que lorsque le jeu a été divulgué deux semaines avant la date de sortie du 12 mai de l’année dernière, il a été téléchargé plus d’un million de fois et qu’environ 20 % des liens de téléchargement dirigeaient les personnes vers Yuzu.

« Nous avons décidé que nous ne pouvons pas continuer à permettre que cela se produise », poursuit le communiqué de Tropic Haze. « Le piratage n’a jamais été notre intention, et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo devrait cesser. À compter d’aujourd’hui, nous mettrons nos référentiels de codes hors ligne, fermerons nos comptes Patreon et nos serveurs Discord et, bientôt, fermerons nos Nous espérons que nos actions constitueront un petit pas vers la fin du piratage des œuvres de tous les créateurs. Merci pour vos années de support et pour votre compréhension de notre décision.

On ne sait pas si le règlement aura un impact sur les autres émulateurs Nintendo. Yuzu ne contient pas les clés de Nintendo – les utilisateurs doivent fournir leurs propres copies « obtenues illégalement » des clés de production qui décryptent une ROM de jeu Switch cryptée – mais Nintendo dit que cela n’a pas d’importance car le logiciel est principalement conçu dans le but de contourner mesures technologiques.

En mai de l’année dernière, juste avant son arrivée prévue sur Steam, une vague menace juridique de Nintendo a stoppé la sortie de l’émulateur Wii/GameCube Dolphin sur la plateforme de Valve.



