Photographies de la tache solaire AR3590 montrent qu’elle est la plus grande du Cycle Solaire 25

Le 25ème cycle solaire de notre étoile n’a pas du tout été calme, bien au contraire. Et les taches solaires sont le témoignage précoce de cette irrévérence, d’une activité puissante. La région de la tache solaire AR3590 est une région pour le livre des records.

La tache solaire AR3590 fait plus de 9 fois la taille de la Terre

Cette tache solaire a été observée sur la face visible du Soleil du 18 février au 1er et 2 mars, moment où la rotation du Soleil l’a fait disparaître de la vue. Elle était grande, atteignant une taille d’environ 9 fois celle de la Terre vers le 26 février.

D’après les enregistrements, il s’agit de la plus grande tache solaire du Cycle Solaire 25 à ce jour. Nous pouvions la voir depuis la Terre avec une protection oculaire adéquate (lunettes d’éclipse). Entre le 21 et le 22 février, elle a produit trois éruptions X – la catégorie d’éruption la plus puissante – en moins de 24 heures. Et l’une d’entre elles était la plus grande éruption X du Cycle Solaire 25 à ce jour, une éruption X6.4 !

De plus, pendant tout le temps où elle était visible sur le côté du Soleil tourné vers la Terre, elle a été le principal producteur d’éruptions. Maintenant, l’AR3590 est passé du côté opposé du Soleil. Mais la Mastcam-Z du rover Mars Perseverance la capte de l’autre côté du Soleil.

Au revoir, AR3590 ! Vas-tu survivre pour réapparaître du côté du Soleil tourné vers la Terre dans environ 10 jours ?

Pendant le temps où l’AR3590 était visible, la communauté de photographes dédiée à capturer tout de notre étoile était occupée à tout enregistrer, et le résultat est des images incroyables !

Les premiers jours d’AR3590 sur le Soleil

Patricio León, de Santiago au Chili, a pris cette image le 21 février et a écrit :

La grande tache solaire AR3590 a évolué avec la croissance du noyau sombre principal et l’agencement de plusieurs éléments plus petits, ressemblant à une queue de comète.

Un enregistrement important, suivant l’évolution de cette tache.

Mario Rana, de Hampton, en Virginie, a partagé cette image le 25 février. C’est une image d’hydrogène-alpha du Soleil.

Vous voyez cette zone brillante en haut ? C’est l’AR3590. Impressionnant !

Tom Jones, de Rochester, New York, a créé cette image composite fantastique.

Le résultat nous permet de comprendre la croissance de la tache solaire.

Au revoir AR3590, tu vas nous manquer !

Un autre photographe, Patricio León, de Santiago au Chili, a partagé cette image le 27 février et a écrit :

La tache solaire AR3590 se rétrécit progressivement à mesure qu’elle s’éloigne de nous, un grand noyau sombre séparé du corps principal à l’extrémité avant.

En effet, la tache va disparaître derrière l’étoile.

Sur le plan astronomique, les taches solaires sont des phénomènes temporaires dans la photosphère du Soleil, apparaissant comme des zones plus sombres que les zones environnantes. Ce sont des régions de température de surface réduite, causées par des concentrations de flux de champ magnétique qui inhibent la convection.

Les taches solaires apparaissent généralement par paires de polarité magnétique inversée. Leur nombre varie selon le cycle solaire d’environ 11 ans.

Patricio León, de Santiago, a également partagé cette image de la tache solaire AR3590. Celle-ci s’apprête à partir du côté du Soleil tourné vers la Terre, le 1er mars 2024.

Les taches individuelles ou les groupes de taches peuvent durer de quelques jours à quelques mois, mais finissent par se dissiper.

Ces événements s’étendent et se contractent à mesure qu’ils se déplacent à la surface du Soleil, avec des diamètres variant de 16 km à 160 000 km. Les plus grandes variétés sont visibles depuis la Terre sans l’aide de télescopes.

Lorsqu’elles apparaissent, elles peuvent se déplacer à des vitesses de quelques centaines de mètres par seconde.