La plus ancienne version du rouge à lèvres a presque 4 000 ans et elle est incroyablement similaire à celle que nous utilisons

Il s’agit d’une découverte sans précédent en ce qui concerne la mode et l’esthétique de l’Âge du Bronze

Ce rouge à lèvres rouge a survécu pendant plus de 3 700 ans | Image : Eskandari et al., Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

Normalement, nous avons tendance à penser que dans un passé très lointain, les premières sociétés qui ont construit de grandes villes vivaient dans des conditions très précaires. C’est une vérité à moitié, car les conditions matérielles n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Cependant, les élites étaient somptueuses et montraient leur pouvoir de manière très raffinée. En France, par exemple, ils travaillaient le fer provenant d’une météorite pour montrer leur position de pouvoir.

Au Moyen-Orient, un endroit beaucoup plus sophistiqué à l’époque que la péninsule ibérique, il semble qu’ils aient développé toute une industrie du maquillage. Maintenant, des chercheurs ont daté un rouge à lèvres qui a été trouvé dans un contexte archéologique et qui semble être le plus ancien dont on ait connaissance. Voyons pourquoi cette découverte est si précieuse et ce qu’elle peut nous apporter.

La découverte du premier rouge à lèvres

Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, dans la région de Jiroft, au sud-est de l’Iran, un groupe de scientifiques a découvert un rouge à lèvres d’un rouge intense. Ce rouge à lèvres, qui se trouvait dans un petit flacon en chlorite orné, a été découvert en 2001. Cependant, les dernières datations au carbone 14 le placent entre 1936 et 1687 avant J.-C., comme le signale un récent article de Scientific Reports, ce qui en réalité le rouge à lèvres le plus ancien connu dans l’histoire de l’humanité.

Il est important de noter qu’à cette époque, de grandes villes commençaient à se former dans les régions près du Tigre et de l’Euphrate. Ils dominaient l’agriculture, les grandes œuvres d’ingénierie comme les voies – bien que les Romains les perfectionneraient avec leurs routes deux mille ans plus tard – et les zones d’irrigation, et formaient déjà des entités administratives très avancées.

Les habitants de cette région avaient une longue tradition en matière de maquillage et d’esthétique. Bien que toutes sortes de produits cosmétiques aient été trouvés, les rouges à lèvres étaient jusqu’à présent quelque chose d’évasif. Ce rouge à lèvres était composé d’hématite, connue pour sa couleur rouge intense, qu’ils ont assombrie avec de la manganite et de la braunite. De plus, il contenait des cristaux de quartz qui ajoutaient une touche de brillance au produit final.

La chose la plus surprenante dans cette découverte est que la recette de ce rouge à lèvres n’est pas très différente des produits actuels. Cela démontre que, malgré le passage du temps, les goûts, les raffinements et les aspects principaux de la cosmétique sont restés inchangés. Dans de nombreux cas, on a tendance à juger a priori les techniques du passé, alors qu’elles étaient supérieures aux nôtres dans certains aspects. Par exemple, avec la création d’un ciment plus durable et efficace que l’actuel.

Cette découverte revêt une plus grande importance qu’il n’y paraît. Le maquillage était quelque chose pour les élites et marquait clairement les relations entretenues par les sociétés de l’époque dans les premières villes de la planète. Apprendre à se maquiller était fondamental pour les hommes et les femmes de ces époques.

Massimo Vidale, l’auteur de la recherche, a déclaré dans le magazine Smitshonian :

[Le maquillage] était une expression extrêmement coûteuse du luxe qui jouait un rôle crucial dans l’interaction sociale dans les hiérarchies des premières villes.

La découverte de palettes de maquillage

Quand chaque étudiant de l’Égypte ancienne entre à l’université pour étudier l’histoire, l’une des premières pièces avec lesquelles il se familiarise est la fameuse Palette de Narmer. Il s’agit de l’un des premiers souverains égyptiens, et cette palette en particulier est un exemple très remarquable du pouvoir royal. Cependant, ce qui attire l’attention, c’est qu’il s’agit tout de même d’une palette pour se maquiller. Ainsi, bien qu’elle soit décorée de fins reliefs, elle présente des espaces pour déposer les peintures qui étaient ensuite appliquées sur les yeux dans des styles très similaires à ceux d’aujourd’hui, bien qu’il puisse s’agir d’un objet uniquement somptueux et cérémoniel.

Cela démontre que les cultures de l’Âge du Bronze étaient très familières du maquillage.

