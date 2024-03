Il existe une cellule solaire qui peut changer la technologie et Google semble être très intéressé

Ambient Photonics et Google travaillerait déjà sur un dispositif rechargeable avec ces cellules solaires

La cellule solaire serait plus efficace que celles fabriquées en silicium traditionnel

Aujourd’hui, nous rencontrons de véritables problèmes pour gérer la consommation énergétique de nos appareils. Téléphones portables, ordinateurs, haut-parleurs ou écouteurs bluetooth. Chaque jour, nous utilisons de plus en plus d’objets sans fil, il est donc nécessaire que nos batteries soient beaucoup plus efficaces qu’elles ne le sont actuellement. Certaines alternatives consistent à transformer les blocs de ciment en batteries, mais une entreprise connue sous le nom de Ambient Photonics travaillerait à amener la technologie de l’énergie solaire dans nos foyers.

Un projet vraiment intéressant qui pourrait mettre fin aux batteries à l’avenir

Ambient Photonics (AP désormais), une entreprise qui commence à se démarquer dans le domaine de l’énergie solaire, a développé des cellules solaires appelées bifaciales, une technologie capable de capturer la lumière de n’importe quelle source et de la convertir en énergie.

Cette capacité inclut non seulement la lumière solaire directe mais aussi la lumière dans des conditions d’ombre et la lumière artificielle générée par les lampes et ampoules. C’est assez surprenant si l’on considère la mobilité qu’elle offrirait à la technologie du futur, quelque chose de très similaire à la façon dont fonctionne l’énergie solaire des plantes.

Les cellules solaires bifaciales d’Ambient Photonics sont très peu coûteuses et utilisent une technologie sensibilisée par des colorants, qui est utilisée depuis les années 90. Bien que traditionnellement, les cellules solaires à base de colorants aient été plus lentes dans la conversion de l’énergie par rapport aux versions plus répandues en silicium, les cellules bifaciales d’AP dépassent cette limitation en capturant la lumière des deux côtés, améliorant ainsi considérablement leur performance. Comme on peut le voir dans la vidéo qu’ils utilisent eux-mêmes pour expliquer leur projet:

Cette avancée, bien qu’elle semble minime, leur permet de tripler l’efficacité des cellules solaires en silicium traditionnelles, une réalisation remarquable qui pourrait révolutionner l’industrie solaire. Cependant, malgré ces réalisations, ces cellules n’atteignent actuellement pas l’efficacité nécessaire pour des applications à forte demande énergétique, comme les smartphones sur lesquels vous lisez probablement ceci. C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre la recherche sur ce point jusqu’à ce que quelque chose de plus performant puisse être réalisé.

Cependant, AP a récemment annoncé une collaboration avec un produit technologique de Google. On ne sait pas lequel, mais il est clair que cela peut être très intéressant.

Les cellules solaires basées sur des colorants, des connaissances anciennes

Les cellules solaires basées sur des colorants, également connues sous le nom de cellules solaires sensibilisées par des colorants (DSSC pour « Dye-Sensitized Solar Cells » en anglais), sont un type de cellule solaire photovoltaïque qui simule le processus de photosynthèse naturel des plantes. Récemment, nous avons vu comment le CSIC lançait une cellule photovoltaïque en forme de feuille, donc la question n’a pas beaucoup évolué depuis son émergence dans les années 90.

Cependant, son principal problème a toujours été le manque d’efficacité, quelque chose qu’AP semble avoir sur le point de résoudre grâce à ses cellules à double face.

