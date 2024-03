Vous pouvez désormais utiliser votre appareil Android comme webcam sous Windows 11

Remise en contexte: S’inspirant d’une autre page du manuel Continuity d’Apple, Microsoft ajoute la prise en charge des caméras mobiles à Windows 11 et son application Link to Windows. Continuity héberge de nombreuses fonctionnalités qui facilitent l’interaction entre Mac et iPhone ou iPad. Il dispose d’un presse-papiers global, d’un partage d’écran, d’une extension d’affichage et bien plus encore.

Jeudi, Redmond a annoncé la prise en charge des appareils photo des appareils mobiles pour les ordinateurs Windows 11 via l’application Link to Windows. La fonctionnalité fonctionne avec n’importe quelle application vidéo – Skype, Teams, Zoom, etc. La connectivité est sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier de brancher votre téléphone sur un port USB, sauf si vous souhaitez le charger pendant une visioconférence. Cela ressemble à la fonction Continuity Camera d’Apple.

Bien qu’Apple ait commencé à ajouter des fonctionnalités de continuité en 2014, la caméra de continuité est relativement nouvelle, arrivée en octobre 2022 avec macOS Ventura et iOS/iPadOS 16. Elle permet aux utilisateurs de connecter leur appareil mobile à leur Mac et de l’utiliser comme webcam. C’est utile lorsque les utilisateurs ne disposent pas de webcam ou lorsqu’ils utilisent un MacBook fermé par un couvercle avec un moniteur externe (configuration de mon bureau).

Malheureusement pour les utilisateurs de Windows, il n’existait pas de connectivité équivalente à Continuity jusqu’à la sortie des applications Your Phone et Your Phone Companion en 2018. Depuis lors, il a ajouté davantage de fonctionnalités de type Continuity, en l’évoluant vers l’application Link to Windows.

Étant donné que la plupart des téléphones les plus récents sont dotés de caméras d’une qualité à couper le souffle, l’utilisation de cette fonctionnalité (versions Windows ou Mac) éclipserait probablement de nombreuses configurations de webcam actuelles. De plus, il peut passer de la caméra avant à la caméra arrière à la volée, ce qui signifie qu’il ne sera pratiquement pas nécessaire de repositionner la webcam pour montrer à quelqu’un une vue d’un tableau blanc ou de tout autre élément de l’autre côté de la caméra.

Certaines autres fonctionnalités essentielles incluent la pause du flux vidéo pendant les interruptions et l’utilisation des effets vidéo de votre téléphone. Vraisemblablement, les filtres et les effets sur des applications comme Zoom sont également compatibles. Essayez simplement de ne pas utiliser de filtres pour chats lors d’une comparution devant le tribunal par téléconférence.

Microsoft a déclaré qu’il déployait cette fonctionnalité sur « tous les canaux Insider ». Cela inclurait probablement la version Release Preview, ce qui signifie que la fonctionnalité est presque prête à être publiée, mais le blog Insider n’a pas indiqué de fenêtre de lancement.

Pour l’instant, les utilisateurs ont besoin d’un accès Insider et d’un téléphone installé avec Android 9.0 ou version ultérieure. Il nécessite également au moins la version 1.24012 de l’application Link to Windows. Pour activer la fonctionnalité, accédez aux paramètres du PC et choisissez Bluetooth et appareils > Appareils mobiles > « Gérer les appareils mobiles ». Activez les commutateurs qui disent « [Your] Android » et « Utiliser une caméra connectée ». Windows récupérera automatiquement le Cross Device Experience Host depuis le Microsoft Store si nécessaire.

Je suggère également de vous procurer un support de téléphone robuste et fiable pour l’écran ou le bord de l’écran de l’ordinateur portable. Il existe également des supports universels qui peuvent fonctionner dans les deux cas, mais les utilisateurs en voudront un capable de positionner le téléphone vers le haut et à l’écart de l’écran, alors assurez-vous de lire les descriptions et les testeurs (apprenez de mon erreur).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :