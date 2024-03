Microsoft veut dynamiser les applications financières avec Copilot for Finance

En un mot: Microsoft vient d’introduire une autre fonctionnalité pour son service Copilot, une extension conçue pour fournir des conseils et des automatisations « intelligents » basés sur les propres données financières d’une entreprise. La confidentialité et la sécurité des données ont été prises en compte, promet l’entreprise.

Microsoft travaille sur une nouvelle extension Copilot basée sur les rôles, connue sous le nom de Copilot for Finance, qui vise à révolutionner la façon dont les équipes financières d’entreprise abordent les flux de travail quotidiens. Actuellement disponible en version préliminaire publique pour les abonnés Microsoft 365, Copilot for Finance peut apparemment extraire des suggestions et des idées utiles à partir de l’ensemble de données financières brutes et complexes d’une organisation.

Copilot for Finance fonctionne avec les sources de données financières existantes au sein d’une entreprise, y compris les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) traditionnels tels que Microsoft Dynamics 365 et SAP. Le service promet de « booster » Excel, Outlook et d’autres applications Microsoft 365, en fournissant des informations spécifiques aux professionnels de la finance.

L’aperçu actuel de Copilot for Finance peut effectuer une analyse « rapide » des écarts dans Excel à l’aide d’invites en langage naturel, indique Microsoft, ou simplifier le processus de rapprochement dans Excel avec une comparaison automatisée des données. La fonctionnalité peut également fournir un résumé complet ou des détails pertinents sur le compte client dans Outlook, ou créer des visuels et des rapports « prêts pour la présentation » à partir de données Excel brutes.

Selon Emily He, vice-présidente du marketing des applications métiers chez Microsoft, le logiciel ERP le plus populaire aujourd’hui est Excel. Ce tableur « modeste » est encore utilisé par les équipes financières de toutes les organisations, a-t-il déclaré. Par conséquent, l’entreprise a décidé de développer Copilot for Finance afin de fournir des fonctionnalités supplémentaires infusées d’IA dans Excel pour les tâches ERP appropriées.

Charles Lamanna, un autre vice-président de Microsoft, a décrit cette fonctionnalité comme un changement important dans la façon dont les assistants IA sont construits. Les versions précédentes de Copilot ne pouvaient pas vraiment « comprendre » des emplois et des rôles spécifiques, a déclaré Lamanna. Cependant, Copilot for Finance et d’autres incarnations de Copilot basées sur les rôles (Copilot for Sales, Copilot for Service) sont apparemment capables d’avoir une certaine compréhension de ce pour quoi ils sont conçus.

Microsoft fournit également des garanties incontrôlées en matière de confidentialité et de sécurité. L’entreprise a pris des mesures pour répondre aux préoccupations exprimées par les entreprises, en offrant des autorisations d’accès aux données spécifiques et en évitant la formation directe de modèles d’IA sur les données des clients.

La disponibilité générale de Copilot for Finance est attendue plus tard cette année, mais les plans pourraient changer en fonction des commentaires recueillis lors de la phase de préversion publique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :