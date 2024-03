Nikon crée le premier appareil photo sans miroir destiné à être utilisé sur la Lune

Prospectif : Lorsque les astronautes de la NASA reviendront sur la Lune plus tard cette décennie, ils seront équipés d’une caméra portative personnalisée développée par l’un des principaux fabricants d’appareils photo au monde. En effet, la NASA et Nikon ont récemment signé un accord Space Act qui décrit leur partenariat pour développer un appareil photo moderne capable de résister à l’environnement hostile de la surface lunaire.

Les experts de l’agence spatiale ont déjà effectué des tests initiaux sur un appareil photo sans miroir Nikon Z 9 disponible dans le commerce pour avoir une idée du type de caractéristiques dont il a besoin pour pouvoir fonctionner sur la Lune. Forts de ces données, les deux hommes co-développent actuellement une version modifiée du Z 9 qui sera connue sous le nom de caméra lunaire universelle portative (HULC).

La NASA a déclaré que la nouvelle caméra utilisera des objectifs Nikkor, une couverture thermique fabriquée par la NASA pour la protéger des éléments et une poignée personnalisée qui permettra aux astronautes de l’utiliser tout en portant des combinaisons spatiales. Les composants électriques internes seront également modifiés pour réduire les effets des radiations.

La nouvelle caméra devrait offrir bien plus de flexibilité que le hardware utilisé par les astronautes lors du programme Apollo. Ces caméras n’avaient pas de viseur et des unités distinctes devaient être utilisées pour la vidéo et les photos. Le nouvel appareil photo Nikon sera doté d’un viseur et pourra prendre à la fois des photos et des vidéos.

La NASA effectue déjà des tests thermiques, de rayonnement et de vide sur une première version de la caméra pour simuler son comportement dans un environnement de type spatial. Il a également été utilisé par des astronautes adaptés lors de simulations de sorties dans l’espace en Arizona et lors de formations en géologie en Espagne.

HULC sera utilisé pendant Artemis III, dans lequel la NASA vise à faire atterrir des Américains sur la surface de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. La NASA a récemment retardé Artemis II et Artemis III ; or, cette dernière ne devrait pas se produire avant septembre 2026 au plus tôt. La NASA a annoncé qu’elle prévoyait également d’envoyer la caméra à la Station spatiale internationale pour démontrer au préalable ses capacités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :