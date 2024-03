Les espions étrangers apprennent à saboter les infrastructures australiennes tests, prévient l’agence de renseignement

Cyber ​​guerre: L’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO) est chargée de défendre le pays contre l’espionnage, le sabotage et le terrorisme. Comparable au FBI aux États-Unis et au MI5 au Royaume-Uni, l’ASIO a récemment travaillé activement pour perturber un important effort de cyber-guerre mené par des entités étrangères.

L’Australie est confrontée à d’importantes cybermenaces émanant de parties inconnues, alors que les espions étrangers tentent activement d’identifier les faiblesses de l’infrastructure numérique du pays. Selon Mike Burgess, directeur général de l’ASIO, ces espions ont effectué de multiples tentatives d’analyse pour cartographier les réseaux australiens, dans le but de recueillir les informations nécessaires à d’éventuelles attaques futures contre le pays.

Burgess a récemment prononcé son discours annuel d’évaluation des menaces, discutant du paysage sécuritaire actuel et futur de l’Australie. Il a souligné que l’ASIO, créée à l’origine pour contrer les tentatives de sabotage de la Russie soviétique, s’adapte désormais aux menaces émergentes pesant sur les infrastructures numériques. Les réseaux tests de l’Australie sont interconnectés et interdépendants, ce qui rend les vulnérabilités et les points d’accès potentiels plus impactants.

Burgess a révélé que l’ASIO est au courant d’une initiative de cyberguerre particulièrement active de la part d’un État-nation spécifique, un pays anonyme qui a activement analysé les infrastructures australiennes tests ces derniers mois. Ces espions ont ciblé les réseaux d’eau, de transport et d’énergie, en utilisant une technologie de reconnaissance très sophistiquée pour tester les failles de sécurité et évaluer les verrous numériques des réseaux.

Le chef de l’ASIO a évoqué la panne importante subie par la société de télécommunications Optus en novembre 2023, affirmant que la situation pourrait être bien pire si plusieurs opérateurs étaient ciblés. Il ne s’agit pas d’incidents hypothétiques, a déclaré Burgess, car de nombreux gouvernements étrangers disposent désormais de leurs propres « cyber-équipes d’élite » qui travaillent sans relâche pour explorer ce type de possibilités de cyber-guerre.

Burgess a déclaré que l’ASIO surveillait une cybermenace spécifique contre les réseaux australiens, émanant d’un groupe d’espions que l’agence de renseignement a baptisé « A-Team ». Les membres de la A-Team infiltrent les réseaux professionnels à la recherche de profils australiens intéressants, qui sont ensuite ciblés pour accéder à des informations privilégiées, voire top-secrètes, appartenant aux autorités de Canberra.

L’équipe tous risques a tenté de flatter, de soudoyer et de recruter des politiciens, des universitaires et d’autres cibles de valeur australiennes, et leurs efforts ont souvent été couronnés de succès, car les cibles ont commencé à fournir des informations sur les priorités en matière de sécurité nationale et de défense. Les officiers de l’ASIO sont même entrés en confrontation directe avec l’équipe A, se faisant passer pour une cible potentielle et révélant ensuite leur véritable identité à l’espion étranger.

Burgess a finalement souligné que les organisations australiennes devraient être plus proactives en matière de cybersécurité. ASIO publiera bientôt un nouveau cadre conçu pour aider les organisations à construire et à maintenir une solide culture de sécurité.

