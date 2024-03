Apple explique comment fonctionnera l’installation d’applications en dehors de l’App Store

Apple a partagé un document qui détaille comment il tentera de maintenir la sécurité et la confidentialité sur l’iPhone tout en apportant des modifications pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques.

Avec la mise à jour iOS 17.4, Apple doit mettre en œuvre les changements que l’Europe lui impose, à travers la loi sur les marchés numériques.

Les utilisateurs choisissent les produits Apple en partie en raison de la transparence et du contrôle que nous leur accordons, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur ce qu’ils veulent dans leurs appareils.

Apple a écrit.

Dans un nouveau document, l’entreprise précise qu’elle tentera de maintenir la sécurité et la confidentialité sur l’iPhone, grâce à un nouveau processus de vérification des applications disponible dans les stores alternatifs, appelé « Notarisation », et à travers la mise en œuvre et la disponibilité de feuilles d’information et de transparence pour les applications. non téléchargé depuis l’App Store.

Le document explique les nouveaux outils de sécurité et de confidentialité qui seront mis à la disposition des développeurs qui choisissent de distribuer leurs applications dans des stores alternatifs ou d’utiliser des méthodes de paiement alternatives.

Apple lance la « notarisation » pour garantir l’intégrité et la sécurité

Même lorsqu’une application iPhone est distribuée via des stores alternatifs, Apple veille à maintenir un processus de vérification, à la fois automatisé et humain, pour empêcher l’installation de logiciels malveillants sur les iPhones.

Dans le document partagé, l’entreprise l’appelle « Notarisation » et, bien qu’elle n’offre pas les mêmes garanties que le test effectué dans l’App Store officiel, Apple espère prévenir bon nombre des menaces potentielles auxquelles un utilisateur peut être confronté sans le savoir. .

Ce processus de « notarisation » tentera de protéger la vie privée d’un utilisateur d’iPhone, en détectant si l’application téléchargée en dehors de l’App Store a l’intention d’accéder à des éléments sensibles et personnels, tels que le microphone, la caméra et les mots de passe, sans autorisation.

Par ailleurs, il vérifiera si l’utilisateur a clairement consenti à la collecte d’informations personnelles, en garantissant que les applications téléchargées depuis des stores alternatifs ne présentent aucun risque pour l’utilisateur ou l’appareil.

Ce n’est qu’après avoir suivi ce processus d’authentification que l’application peut être installée sur l’iPhone. Apple souligne que, bien qu’il s’agisse d’un processus de vérification important, il n’est pas aussi rigoureux que celui de l’App Store.

Apple fournit des fiches techniques pour des choix éclairés

Selon le document, en plus du processus de « notarisation », Apple a créé une sorte de fiche technique qui permet aux utilisateurs de faire des choix éclairés sur les applications qu’ils téléchargent.

Ces jetons affichent les informations analysées lors de la notarisation, telles que le nom de l’application, le nom du développeur, la description de l’application, les captures d’écran et l’âge du système, et identifient le marché à partir duquel un utilisateur télécharge l’application. Tout cela de manière claire et standardisée.

Selon Apple, les développeurs ne pourront pas modifier le contenu de la fiche technique une fois leurs applications authentifiées. S’ils le souhaitent, ils devront recommencer le processus.