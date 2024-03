Adobe prépare Project Music GenAI Control, une intelligence artificielle qui crée de la musique

L’IA arrive dans l’audio grâce à Adobe

Nous pourrons créer des compositions musicales sans avoir une grande connaissance à ce sujet

L’IA est de plus en plus sérieusement utilisée dans tous les domaines de notre quotidien. Elle est arrivée aux écrivains et aux artistes, ce qui signifie qu’elle devait tôt ou tard atteindre aussi la musique. Aujourd’hui est le jour, car une nouvelle application de texte à musique basée sur des modèles de langage d’IA a été lancée. Il s’agit d’Adobe Project Music GenAI, un projet de la marque visant à approfondir sa propre IA générative. L’objectif est clair : continuer à enrichir sa gamme de produits d’édition avec des technologies de plus en plus innovantes.

Adobe Project Music GenAI

Adobe a présenté un nouvel outil qui vise à changer le paradigme de la création musicale grâce à l’IA. Cette application permet aux utilisateurs de générer de la musique simplement en utilisant des instructions texte, éliminant ainsi le besoin de connaissances préalables en édition audio. Grâce à des instructions très simples, les utilisateurs de cette application pourront spécifier le style musical souhaité et le type d’émotion qu’ils souhaitent susciter, par exemple s’ils recherchent quelque chose de triste, joyeux ou mélancolique, comme le souligne The Verge.

Une fois la musique générée, l’outil offre des options d’édition permettant de modifier le résultat final de manière intuitive. Il est possible d’ajouter ou de supprimer des répétitions, d’ajuster des segments spécifiques ou toute autre question liée à la personnalisation. Tout cela, bien sûr, sans avoir besoin d’une grande expérience en édition audio.

Il s’agit d’une application qui se trouve à un stade précoce de son développement. Elle fait partie des « projets » d’Adobe concernant l’IA et qui peuvent être consultés sur son site web. Ce sont des projets intéressants et ambitieux qui envisagent la capacité de l’IA à modifier ses applications. Par exemple, pour éditer des vidéos en temps réel sans problème, ou pour ajouter des modifications aux images avec Photoshop, comme cela est déjà appliqué avec Adobe Firefly.

Il existe des alternatives similaires, comme MusicLM de Google ou Audiocraft de Meta, bien que ces deux alternatives n’aient pas connu un grand développement.

En résumé :