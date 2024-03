NBA 2K24 : MyTEAM est désormais disponible sur les mobiles Android et iOS

Le jeu est maintenant disponible sur Android et iOS gratuitement, mais avec des achats en jeu

NBA 2K24: MyTEAM est maintenant disponible sur mobile

Si vous êtes fan de basket-ball, plus précisément de la NBA, et des jeux vidéo liés à ce sport, vous êtes sans aucun doute également fan de NBA 2K, la franchise de simulateurs développée par 2K et le studio Visual Concepts. Depuis septembre, vous pouvez profiter de la dernière version, NBA 2K24, et de ses différentes modalités, comme MyTEAM, qui est l’un des modes les plus reconnus de la série, et c’est de cela dont nous allons parler dans cet article, car il est désormais disponible sur les appareils mobiles.

Exactement, NBA 2K24: MyTEAM est maintenant disponible sur les appareils mobiles Android et iOS, et en plus, gratuitement. Avec cette offre, les joueurs du jeu de 2K peuvent synchroniser leur progression entre les consoles et les appareils mobiles tout en profitant de ce mode de jeu. Bien sûr, le jeu est disponible dans le monde entier pour les appareils compatibles, qui, dans le cas d’Android, sont ceux qui fonctionnent sous Android 9.0 ou une version ultérieure (avec Vulkan et au moins 4 Go de RAM) et sur iOS, il s’agit des appareils sous iOS 14 ou une version ultérieure.

NBA 2K24: MyTEAM est disponible sur les appareils mobiles Android et iOS

Avec ce NBA 2K24: MyTEAM, qui est arrivé sur Android et iOS en tant que jeu gratuit, mais avec des achats en jeu et des objets payants aléatoires inclus, les utilisateurs peuvent profiter de leur mode de jeu de collection de cartes sur mobile et former leurs alignements préférés de joueurs de la NBA pour jouer avec eux en mode solo et multijoueur. De plus, à chaque partie, nous gagnerons des points XP, nous obtiendrons également des récompenses et pourrons atteindre des objectifs de saison et plus encore, car, comme nous l’avons dit, nous pouvons toujours synchroniser notre progression entre les smartphones et PlayStation et Xbox, comme le confirme le communiqué de presse.

Comme nous l’avons dit, le jeu est déjà disponible sur Android et iOS gratuitement, mais avant de vous réjouir, assurez-vous que vos appareils sont compatibles avec cette proposition. Cela dit, voici toutes les caractéristiques détaillées, telles qu’indiquées dans le communiqué, de ce NBA 2K24: MyTEAM sur mobile: