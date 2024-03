Humane AI Pin: premier aperçu de près sur le dispositif qui prétend remplacer ton téléphone portable

Nous avons vu en action l’AI Pin de Humane et voici ce que nous pouvons vous dire sur ce wearable innovant avec IA

L’AI Pin de Humane est doté d’une pièce magnétique qui se fixe sur le dispositif pour éviter qu’il ne tombe / Photographie : AndroAall

Comme on pouvait s’y attendre, l’IA a été l’une des grandes vedettes du Mobile World Congress 2024, car en plus des fonctionnalités intégrées par des fabricants comme Samsung et HONOR dans leurs derniers flagships, les Galaxy S24 et le HONOR Magic 6 Pro, nous avons également pu découvrir l’un des dispositifs avec Intelligence Artificielle les plus révolutionnaires et innovants du marché, l’AI Pin de Humane.

Nous allons maintenant vous parler de l’AI Pin de Humane, un gadget avec IA qui souhaite devenir le premier produit de l’ère post-smartphone.

Humane AI Pin : premières impressions d’un des dispositifs avec IA les plus originaux du moment

Nous avons profité de notre présence au MWC 2024 pour voir l’AI Pin de Humane en action, un petit wearable de forme carrée avec IA qui peut être porté sur les vêtements comme une broche grâce à un accessoire magnétique placé à l’intérieur et fixé au dispositif pour éviter qu’il ne tombe.

Dans ce sens, nous avons pu constater que cette pièce magnétique de l’AI Pin a une bonne adhérence et même en bougeant, le gadget ne bouge pas de sa position.

En ce qui concerne les fonctionnalités de l’AI Pin, il convient de souligner que ce dispositif possède toutes les caractéristiques d’un smartphone telles que connexion à Internet, caméra, microphone, haut-parleur et plusieurs capteurs, et intègre également un projecteur laser qui projette les menus au creux de votre main, et pour les naviguer, il vous suffit de réaliser quelques gestes simples avec la main libre.

Lors de la démonstration que nous avons pu voir, nous avons constaté que la projection dans la paume de la main est de bonne qualité et que les gestes pour naviguer dans les menus sont très intuitifs et fonctionnent de manière fluide.

L’Humane AI Pin est déjà disponible à l’achat aux États-Unis pour un prix de 700 dollars, mais si vous voulez l’utiliser, vous devrez également payer un abonnement mensuel de 24 dollars pour bénéficier d’une connexion Internet via sa propre carte SIM.

Récemment, Humane a annoncé la disponibilité internationale de l’AI Pin, donc dans les mois à venir, il devrait arriver en Europe et donc en France. Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, sur Netcost-security.fr, nous vous tiendrons informés de toute nouveauté concernant ce dispositif révolutionnaire avec IA.