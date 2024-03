Razer présente un nouveau système d’immersion pour les joueurs lors du Mobile World Congress 2024

Razer a présenté lors du MWC son nouveau système de jeu immersif composé d’un coussin, d’un casque et d’une manette dédiés à transmettre à l’utilisateur la sensation d’être à l’intérieur du jeu.

Razer mise tout sur l’haptique lors du MWC.

À seulement quelques jours du MWC, Razer a présenté sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables, mais un mois auparavant, lors du CES de Las Vegas, il n’a pas seulement annoncé ces appareils. Il a également présenté un coussin de jeu, entre autres nouveautés, qui venaient créer une expérience beaucoup plus immersive pour les joueurs.

Maintenant, lors du MWC 2024, Razer a officiellement présenté son nouveau système immersif pour les joueurs qui fonctionne à différents niveaux. Ce système a été créé en collaboration avec l’entreprise InterDigital selon notre collègue, qui est sur place au MWC et a pu tester de première main tout ce que la marque pour les joueurs a apporté à la foire. Razer a été le premier fabricant à adopter le système d’InterDigital.

Le coussin pour les joueurs est une réalité, entre autres choses

Razer se lance à corps perdu dans les gadgets haptiques. Dans ce sens, nous avons Project Esther, le coussin pour les joueurs qui a été annoncé lors du CES et qui a été conçu dans le but de créer des expériences plus immersives. Pour cela, l’accessoire serait placé sur la chaise de l’utilisateur, en plus d’être connecté à l’ordinateur. De cette manière, on peut non seulement voir le jeu, mais aussi le « ressentir » grâce aux vibrations.

Pour cela, l’entreprise a développé la technologie Razer Sensa HD Haptics, qu’elle a créée en association avec InterDigital comme nous l’avons déjà mentionné. En plus de Project Esther, Razer a présenté les écouteurs haptiques Kraken HyperSense V3, qui suivent la même philosophie.

Compte tenu de l’obsession du fabricant pour les effets haptiques et de sa conviction qu’ils pourraient être l’avenir du divertissement immersif, ils ont développé une performante de ces effets en six niveaux:

Les effets haptiques de ces dispositifs seront également compatibles avec Twitch, de sorte que l’utilisateur ne puisse pas seulement voir, mais aussi « ressentir » les diffusions qu’il regarde.

Effets haptiques appliqués aux films, de sorte qu’il puisse également avoir la même sensation en regardant du contenu sur des plateformes de streaming.

Compatibilité des effets haptiques avec le cloud gaming, afin qu’il n’importe pas si l’utilisateur exécute ses jeux localement ou à distance.

Créer des sessions de bien-être dans lesquelles les effets haptiques sont une partie intégrante pour que l’utilisateur puisse se détendre et prendre soin de lui.

Utiliser les effets haptiques pour faire ressentir à l’utilisateur sa musique préférée.

Transposer les effets haptiques aux événements sportifs, de sorte que l’utilisateur puisse se sentir comme s’il était là depuis chez lui.

En conjonction avec le project Esther et les Kraken HyperSense V3, une manette avec des fonctions haptiques a été ajoutée, qui a été vue lors du MWC et que vous pouvez voir sur les photos jointes à l’article. L’idée est que les trois appareils soient interconnectés pour offrir à l’utilisateur une expérience immersive totale.