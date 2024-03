Le jeu de cartes à collectionner Pokémon arrivera gratuitement sur les appareils mobiles Android et iOS cette année

Exactement, en 2024, le classique Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon arrivera sur les téléphones mobiles gratuitement sous le nom de Pokémon Pocket

Nous parlons du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, le jeu de cartes classique de la franchise qui a été lancé en 1996 et qui sera lancé sur les téléphones Android et iOS à un moment donné en 2024 via Pokémon JCC Pocket, qui sera le nom de cette version numérique. Avec ce mouvement, The Pokémon Company vise à amener ce JCC à beaucoup plus de nouveaux joueurs, ainsi qu’à offrir une alternative intéressante aux plus familiers avec la proposition.

Le titre pour mobiles sera gratuit et est développé par Creatures Inc, les créateurs originaux du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et DeNa Co., un développeur qui collabore depuis un certain temps avec Nintendo pour amener plusieurs de ses franchises sur les mobiles. Par exemple, DeNa Co. est responsable de titres tels que Super Mario Run ou Animal Crossing: Pocket Camp, ou même Pokémon Masters, par exemple.

Il est probable que nous en apprendrons davantage sur cette proposition au fil des semaines et des mois, mais pour l’instant, nous savons déjà que ce Pokémon Pocket nous permettra d’ouvrir deux boosters gratuitement par jour, de contempler les cartes déjà connues et de voir d’autres créées exclusivement pour le jeu mobile. Cependant, ce qui est le plus frappant, c’est qu’il y aura de nouvelles cartes immersives qui nous permettront de nous sentir comme si nous étions à l’intérieur de l’illustration de la carte elle-même. Bien sûr, en plus de collectionner des cartes, nous pourrons mener des batailles joueur contre joueur avec des règles adaptées au nouveau format.

Aujourd’hui, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, qui a été lancé en 1996 en s’inspirant à l’origine des jeux vidéo de la franchise, a apporté la collecte et les combats stratégiques dans environ 89 pays ou régions, et a été disponible dans 14 langues. Maintenant, avec Pokémon JCC Pocket, une nouvelle ère s’ouvre pour le jeu de cartes classique, une ère dans laquelle il s’ouvrira encore plus au public et atteindra de nouveaux sommets de compétitivité. Comme nous l’avons dit précédemment, cela arrivera à un moment donné en 2024, nous resterons donc attentifs au cas où sa date officielle serait révélée plus tôt que tard.