Stable Diffusion 3: la version la plus avancée de l’IA pour générer des images est officielle

Stability a annoncé le lancement de Stable Diffusion 3. Il s’agit de la dernière version de son intelligence artificielle qui génère des images à partir de texte. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible, la société a déjà ouvert la liste d’attente à laquelle il est possible de s’inscrire pour la tester pendant la phase bêta.

Très peu de détails techniques ont été communiqués sur Stable Diffusion 3. Dans le communiqué annonçant son arrivée, Stability indique qu’un rapport technique sera bientôt publié, nous ne savons donc rien à leur sujet pour le moment.

Cependant, il a montré quelques images créées par la nouvelle version de l’IA génératrice. En dehors des détails techniques, la différence par rapport à Stable Diffusion 2 et aux autres versions intermédiaires est abyssale. C’est pourquoi il est très probable qu’un concurrent pour ImagenFX, le nouveau générateur d’images de Google et des autres principaux générateurs du marché, apparaisse prochainement.

Ce que Stability a souligné dans le communiqué, c’est la sécurité pour que seuls les utilisateurs les plus responsables testent la nouvelle version. La phase de prévisualisation permettra à l’IA d’améliorer ses performances avant le lancement, ce qui nécessitera une utilisation éthique.

Nous croyons en des pratiques IA sûres et responsables. Cela signifie que nous avons pris et continuons de prendre des mesures raisonnables pour éviter une utilisation abusive de Stable Diffusion 3 par des acteurs malveillants. La sécurité commence lorsque nous commençons à former notre modèle et se poursuit tout au long des tests, de l’évaluation et du déploiement. Pour préparer cette première avancée, nous avons introduit de nombreuses sauvegardes.