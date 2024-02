Comment obtenir les deux skins de Lady Gaga sur Fortnite : étape par étape

Lady Gaga est désormais disponible dans Fortnite en double, car elle a apporté deux nouveaux skins au populaire jeu vidéo d’Epic Games. Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux skins de Lady Gaga dans Fortnite, y compris à quoi ils ressemblent et comment les obtenir:

Combien de skins possède Lady Gaga dans Fortnite et comment les obtenir

Lady Gaga a deux skins dans Fortnite: Gaga Enigmática et Gaga avec une armure de Chromatica. Le premier est exclusif au Battle Pass de la saison 2 du Fortnite Festival, et le second est un skin de la boutique. Dans tous les cas, nous devons payer si nous voulons l’un des deux skins, ou les deux.

Lady Gaga a deux skins différents dans Fortnite

Comment obtenir le skin Gaga Enigmática de Lady Gaga dans Fortnite

Pour obtenir le skin Gaga Enigmática de Lady Gaga dans Fortnite, nous devons d’abord acheter le Battle Pass de la saison 2 du Fortnite Festival. Il coûte 1 800 V-Bucks, ce qui équivaut à environ 16€.

Artwork officiel du nouveau skin Gaga Enigmática de Lady Gaga dans Fortnite

Une fois cela fait, nous devons collecter un total de 11 000 points du Festival en jouant à Fortnite Festival et en réalisant de bonnes performances, en complétant des missions quotidiennes, et plus encore.

Un aperçu du Battle Pass de la saison 2 du Fortnite Festival, disponible du 22/02/2024 au 22/04/2024

Cependant, gardez à l’esprit que la disponibilité de ce skin de Lady Gaga est limitée. La saison 2 du Fortnite Festival est active du 22/02/2024 au 22/04/2024, nous avons donc exactement deux mois pour l’obtenir en achetant d’abord le Battle Pass, puis en le débloquant en jouant à Fortnite Festival.

Comment obtenir le skin Gaga avec une armure de Chromatica dans Fortnite

Pour obtenir le skin Gaga avec une armure de Chromatica de Lady Gaga dans Fortnite, nous devons l’acheter dans la boutique en échange de V-Bucks. Gardez à l’esprit que 1 000 V-Bucks équivalent à 8,99€:

Artwork officiel du nouveau skin Gaga avec une armure de Chromatica de Lady Gaga dans Fortnite

Ensemble Lady Gaga (comprend la Basse de Chromatica, le Micro de Chromatica, la musique Stupid Love de Lady Gaga, le skin Gaga avec une armure de Chromatica, le style Fortnite LEGO du skin et la gestuelle Tempête): 3 000 V-Bucks

(comprend la Basse de Chromatica, le Micro de Chromatica, la musique Stupid Love de Lady Gaga, le skin Gaga avec une armure de Chromatica, le style Fortnite LEGO du skin et la gestuelle Tempête): 3 000 V-Bucks Skin Gaga avec une armure de Chromatica + style Fortnite LEGO: 1 500 V-Bucks

+ style Fortnite LEGO: 1 500 V-Bucks Basse de Chromatica : 1 000 V-Bucks

: 1 000 V-Bucks Micro de Chromatica : 1 000 V-Bucks

: 1 000 V-Bucks Gestuelle Tempête : 500 V-Bucks

: 500 V-Bucks Musique Stupid Love de Lady Gaga: 500 V-Bucks

Le skin Gaga avec une armure de Chromatica de Lady Gaga est un skin de la boutique Fortnite

Ce skin est disponible pour la première fois dans la boutique Fortnite le 22/02/2024. S’il quitte la boutique, il est possible qu’il revienne à l’avenir.

Rappelez-vous que les deux skins de Lady Gaga et leurs accessoires respectifs ne sont que des objets skins. Autrement dit, ils n’affectent en rien le gameplay et sont essentiellement des modifications esthétiques qui nous permettent de nous différencier des autres joueurs.

