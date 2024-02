Google prépare ses plans « Gemini Business » et « Gemini Enterprise » pour ses environnements de travail avec IA

Après son lancement général, c’est maintenant le tour d’atteindre les entreprises

Il s’agit d’une fonctionnalité très utile pour les utilisateurs professionnels

Google mise tout sur l’essor de l’IA sur le marché de la technologie. D’abord, Gemini est arrivé en France, puis l’annonce de Gemini Ultra avec deux mois d’essai gratuit. Maintenant, tout indique que Gemini va arriver avec deux nouveaux plans pour les entreprises, ainsi qu’une multitude d’autres nouveautés très intéressantes.

Les nouvelles fonctionnalités de Google

Contrairement à sa nouvelle IA open source appelée Gemma, Gemini est un code propriétaire et a un objectif très clair : devenir le leader des IA dans le processus de leur création, en concurrençant directement OpenAI et son GPT-4, ainsi que Copilot qui est déjà disponible pour les entreprises. Cela l’amène à offrir une solution viable pour que les entreprises décident d’adopter l’IA dans leur travail face aux offres professionnelles concurrentes.

Dylan Roussel, un développeur d’applications Android, a montré sur X – anciennement Twitter – la feuille de route que Google a prévue pour Gemini, et cela révèle des choses très intéressantes.

Uhoh! New Gemini release updates 🤯 Ability to edit and run Python code snippets directly from Gemini is really neat! The new plans are also awesome. What a crazy month for Gemini! 👀 pic.twitter.com/pb954EsJ4e — Dylan Roussel (@evowizz) 19 février 2024

Ceci montre l’existence de deux nouveaux plans : Gemini Business et Gemini Enterprise, qui seraient également protégés par une importante couche de sécurité dans le but de protéger les employés et de les empêcher d’être utilisés pour entraîner le propre modèle d’IA.

En cliquant sur le lien pour mettre à jour le plan, nous sommes dirigés vers Google WorkSpace, ce qui laisse penser que ces nouvelles versions orientées entreprise auront comme principal argument l’adoption de Duet AI, c’est-à-dire la connexion de tous les services d’IA de Google avec leurs environnements de travail tels que Docs, Sheets ou Gmail pour les entreprises. En principe, il est difficile de savoir si le plan permettrait l’utilisation de Gemini de manière indépendante ou seulement dans les applications précédemment mentionnées.

De plus, l’image dévoilée montre également que Gemini Advanced aura la capacité d’exécuter des extraits de code Python directement dans l’interface utilisateur de Gemini, une avancée très intéressante qui vise à concurrencer directement d’autres IA qui progressent rapidement dans le développement d’outils pour les programmeurs, comme c’est le cas de LLaMa 2 Code. Cependant, il est vrai que Google utilise en interne Goose, le modèle d’IA qu’utilisent ses ingénieurs pour programmer plus rapidement.

Étant donné la fuite de ces informations, il est vrai que l’on ne connaît pas les prix de ces plans et on ne sait pas non plus s’ils seront commercialisés tels quels en France, car Google ne déploie pas ses plans de manière identique dans le monde entier.

En résumé :