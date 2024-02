Oiseau merveilleux photographié pour la première fois : il avait disparu depuis 20 ans

Pendant une expédition de 6 semaines dans les forêts denses de la République démocratique du Congo, l’oiseau à crête jaune à plumage a été redécouvert, une belle créature qui avait été perdue de vue depuis 20 ans. Actuellement, il a également sa première photo et il est absolument merveilleux.

Crédit : Matt Brady / Université du Texas à El Paso

Un oiseau considéré comme « perdu », qui n’avait pas été observé depuis environ 20 ans et on craignait qu’il ne soit éteint, a été redécouvert au cœur des forêts épaisses et isolées de la République démocratique du Congo (Afrique). Mais ce n’est pas tout, l’oiseau a été photographié pour la première fois et il est absolument merveilleux, comme le montre l’image que vous pouvez voir en haut de l’article. Il s’agit de l’averla piumata crestagialla (Prionops alberti), qui est endémique – c’est-à-dire qu’elle ne vit qu’à cet endroit – du pays africain. L’animal figurait sur la liste des « oiseaux perdus » dressée par l’American Bird Conservancy, qui compte actuellement environ 130 espèces. Il ne s’agit pas d’oiseaux classés comme éteints par les organismes de conservation, mais ils sont tout de même « disparus » des radars. Pour entrer dans la liste, il ne faut pas avoir de preuves photographiques, d’enregistrements sonores ou d’autres documents relatifs à l’espèce depuis au moins une décennie. Comme indiqué, il n’y avait pas de nouvelles de l’averla piumata crestagialla depuis environ 20 ans, principalement en raison des guerres qui ont ensanglanté la région.

Traduction de la source: inc.ita

Le fait que ce soient des oiseaux perdus n’indique pas automatiquement qu’ils aient disparu pour toujours, c’est pourquoi des organisations telles que l’American Bird Conservancy, BirdLife International et Re:wild ont mis au point le projet « Recherche des oiseaux perdus », visant à localiser les oiseaux disparus. Les chercheurs organisent des missions sur mesure dans les régions du monde où les oiseaux perdus pourraient encore se trouver, dans l’espoir de recueillir des preuves de leur survie. Parmi les succès les plus récents et les plus importants, on peut citer la redécouverte du bulverde fosco ou tetraka bruno (Xanthomixis tenebrosa) à Madagascar, un magnifique passereau olive qui n’avait pas été vu depuis 24 ans (il figurait sur la liste spéciale des 10 espèces les plus recherchées). On peut désormais ajouter l’averla piumata crestagialla, dont 18 spécimens ont été identifiés dans trois sites différents, lors d’une expédition d’un mois et demi menée sur le massif de l’Itombwe, une chaîne de montagnes spectaculaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, riche en forêts et en biodiversité.

L’expédition était dirigée par les chercheurs américains Michael Harvey et Eli Greenbaum, biologistes au Département des sciences biologiques de l’Université du Texas à El Paso. L’ornithologue Matt Brady – auteur de la magnifique photo de l’oiseau – et plusieurs chercheurs congolais du Centre de recherche en sciences naturelles du pays africain ont également participé. Au cours de l’expédition, ils ont parcouru 120 kilomètres au cœur de magnifiques forêts brumeuses et tropicales, documentant la présence d’une biodiversité significative et extraordinaire. L’objectif principal était de redécouvrir l’averla piumata crestagialla, qui a été repérée dans trois sites différents. « Rencontrer ces oiseaux a été une expérience incroyable. Nous savions qu’il serait possible de les rencontrer ici, mais je n’étais pas préparé à quel point ils seraient spectaculaires et uniques », a déclaré le professeur Harvey dans un communiqué de presse. Ces averles, de la taille d’un merle (environ une vingtaine de centimètres de long), ont en effet un magnifique plumage noir uni, qui devient d’un jaune vif au niveau des yeux pour former une belle crête (d’où leur nom). Rappelons que le nom scientifique de cette averle, Prionops alberti, rend hommage à Albert Ier de Belgique.

Les scientifiques affirment que « l’oiseau est endémique des versants ouest du Rift Albertin en Afrique centrale, une région qui était en grande partie inaccessible en raison des guerres et des problèmes de sécurité, mais qui est récemment devenue plus sûre à visiter ». Les forêts où vivent les averles piumate crestagialla sont menacées par l’exploitation minière, la déforestation, l’agriculture et d’autres activités humaines qui continuent à dévorer la forêt primaire. La redécouverte de cette espèce contribuera à la conservation de ces écosystèmes merveilleux et riches en vie. Il suffit de savoir que lors de la même expédition, une grenouille au ventre rouge (Arthroleptis hematogaster) qui n’avait pas été vue depuis 70 ans a également été redécouverte.

