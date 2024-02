Apple a dominé les smartphones en 2023 ! L’iPhone a détruit le classement des meilleures ventes

L’année 2023 a été très réussie pour Apple dans le domaine des smartphones. La marque avait déjà montré qu’elle dominait les ventes sur le marché, mais les chiffres sont désormais encore plus clairs. L’analyse des données la plus récente a montré que l’iPhone a balayé le classement des ventes les plus vendues. Découvrez comment s’exprime ce résultat.

Apple et iPhone dominent les meilleures ventes

L’information circulait déjà et montrait qu’Apple avait battu Samsung dans le domaine des ventes de smartphones, l’iPhone occupant une position de premier plan dans ce domaine. C’est une situation qui ne s’était pas produite depuis de nombreuses années et qui s’est clairement concrétisée en 2023.

Aujourd’hui, comme l’a montré Counterpoint, la domination d’Apple semble avoir été encore plus grande, notamment en ce qui concerne la liste des smartphones les plus vendus. Comme prévu, l’iPhone est en tête, mais cette fois il occupe les 7 premières positions du top 10 de la liste des smartphones les plus vendus.

Outre Apple, Samsung a également réussi à se positionner sur cette liste des smartphones les plus vendus. En réalité, la marque coréenne était le seul autre fournisseur de la liste avec un trio d’appareils Galaxy A, éléments de la gamme la plus abordable de la marque.

Samsung présent dans la liste des smartphones

L’iPhone 14 domine la liste et a été le téléphone le plus vendu en 2023, avec environ 3,9 % de toutes les expéditions dans le monde. Counterpoint mentionne également que les États-Unis et la Chine représentaient la moitié des expéditions d’iPhone 14. Les iPhone 14 Pro Max et 14 Pro sont arrivés en deuxième et troisième position, suivis de l’iPhone 13 de 2021.

Le 15 Pro Max était l’appareil le plus vendu au dernier trimestre 2023 et se classait cinquième sur la liste, tandis que le 15 Pro se classait sixième. Le dernier iPhone de la liste est le modèle de base de cette famille, occupant la septième place. Samsung occupait les trois dernières positions avec les Galaxy A14 5G, A04e et A14 4G.

En examinant les prévisions pour l’avenir, les analystes de Counterpoint prédisent une liste plus variée de fabricants dans le top dix pour 2024. Ici, nous devrions avoir au moins un fabricant chinois et des appareils 5G sur la liste.