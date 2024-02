Quel est le véritable impact des élevages intensifs sur l’alerte à la pollution en plaine du Pô

Nous avons parlé avec la professeure de Constructions rurales Marcella Guarino pour comprendre comment les élevages intensifs impactent la production de PM 2,5. Les particules sont très nocives pour la santé et ont dépassé depuis plusieurs jours la limite fixée par l’Organisation mondiale de la santé.

Interview avec Marcella Guarino

Professeure de Constructions rurales au Département des sciences et des politiques environnementales de l’Université d’État de Milan

La Plaine du Pô est devenue rouge. C’est l’une des zones européennes les plus polluées en termes de pollution atmosphérique. Le samedi 18 février, les cartes de Copernicus, le projet de surveillance des données atmosphériques développé en collaboration avec l’Union européenne, ont montré que la concentration de PM 2,5 avait atteint 76 μg/m³, soit trois fois la valeur limite de 25 μg/m³. Il s’agit de particules microscopiques hautement nocives pour la santé. Selon l’Ispra, l’Institut supérieur de protection et de recherche environnementale, la pollution due aux particules PM 2,5 est principalement causée par le chauffage et les élevages intensifs.

« Les systèmes de chauffage obsolètes sont certainement le problème principal, mais les déjections et les lisiers des animaux qui libèrent de l’ammoniac dans l’atmosphère ont également un impact », a expliqué Marcella Guarino, professeure de Constructions rurales au Département des sciences et des politiques environnementales de l’Université d’État de Milan. Pourtant, il est possible de réduire l’impact environnemental des élevages intensifs, « il suffirait d’exploiter la technologie que nous avons déjà à disposition », souligne Guarino, « nous pourrions enclencher un processus vertueux, il faut investir et donner des incitations aux éleveurs pour atteindre cet objectif ».

Commençons par les dernières données. Selon l’Arpa Lombardia, le samedi 17 février, les particules fines (PM 2,5), parmi les substances les plus dangereuses, ont atteint une concentration moyenne quotidienne de 76 μg/m³, soit plus de trois fois la limite considérée comme acceptable par l’Organisation mondiale de la santé. Comment les élevages intensifs affectent-ils cette donnée?

Les particules secondaires, PM 2,5, sont générées par l’ammoniac produit par les élevages intensifs, qui, une fois libéré dans l’atmosphère, se lie à l’oxyde d’azote produit par la pollution industrielle, le chauffage ou les voitures. Lorsque nous parlons d’élevages intensifs, nous devons cependant considérer plusieurs éléments potentiellement polluants. Tout d’abord, le bâtiment, la structure où vivent les animaux, puis l’élimination des effluents, car l’ammoniac est contenu dans l’urine, et le stockage, où les lisiers sont conservés.

Le véritable problème en ce qui concerne la formation de particules secondaires réside dans la distribution des effluents dans le champ. D’autant plus que la région de Lombardie a décidé que les stocks doivent être couverts, et donc ne produisent plus d’émissions. Si nous laissons les déjections animales dans le champ, cela pose un problème, à moins qu’elles ne soient enfouies.

Il existe des machines spéciales, imaginez un tracteur tirant une cuve, sur la cuve se trouve un tuyau qui descend dans le sol et le lisier est libéré, puis une autre partie de la machine recouvre ce lisier avec la terre qui a été soulevée. Les émissions sont réduites à zéro. Le problème est totalement éliminé.

Si nous enfouissons le lisier, les émissions d’ammoniac provenant des effluents sont éliminées. Cependant, cela ne représente que la moitié du problème.

L’autre 50% est dû à la conservation, chaque jour, le lisier sort de l’étable et entre dans une cuve de rétention. Il existe également des cas vertueux. De nombreux éleveurs ont des cuves couvertes pour produire du biogaz, ce qui crée une énergie à partir d’une source renouvelable, et éliminent les émissions. Méthane, protoxyde, ammoniac, quand le lisier sort après une digestion anaérobie, il n’a plus d’odeur ni de gaz.

Les émissions de la structure, qui varient selon les bovins, les porcs ou la volaille, représentent les autres 25%. Étant donné que l’ammoniac est contenu dans les lisiers, plus je nettoie bien la structure, moins j’aurai d’émissions. Par exemple, on peut mettre des racleurs à la sortie, l’air est canalisé par ces grands ventilateurs vers une installation qui réduit les émissions d’ammoniac. Cela peut être fait pour tous les élevages à ventilation forcée, donc les élevages de volaille ou de porcs.

Et pour les bovins ?

Les bovins laitiers ont en réalité un système de nettoyage du sol très fréquent. On utilise des racleurs. Si le nettoyage est bien fait et que le lisier n’est pas étalé sur le sol, les émissions sont faibles.

Parlons des élevages intensifs, mais quels sont-ils et quelles caractéristiques ont-ils ?

Les élevages intensifs pour la volaille et les porcs sont ceux qui relèvent de l’autorisation environnementale intégrée, c’est-à-dire les élevages avec plus de 2 000 porcs ou 40 000 places pour la volaille. Pour l’élevage bovin, il n’existe pas de réglementation similaire, il s’agit donc d’élevages avec une concentration élevée d’animaux. Mais l’élevage intensif pollue moins que l’élevage extensif.

Expliquez mieux s’il vous plaît.

Dans l’élevage extensif, les animaux sont en plein air. Donc, si j’ai un bovin et que je le garde dans un environnement fermé, je ramasse ses déjections à chaque fois, mais si l’animal est dans la campagne, il dépose ses déjections et l’ammoniac se retrouve dans l’environnement.

Mais n’est-ce pas pire pour la santé des animaux ?

Alors, le véritable problème pour les animaux est la restriction de l’air frais. Les animaux dans l’élevage intensif souffrent de pathologies respiratoires et gastro-intestinales précisément parce qu’il n’y a pas de renouvellement d’air naturel et qu’ils sont confinés dans un espace restreint, ce qui facilite la propagation des maladies. Cela se produit avec les poulets et les porcs, pas les bovins, car les bovins vivent dans une étable ouverte sur les quatre côtés. Si on construit des systèmes appropriés, le problème est résolu.

Revenons au PM 2,5, quel est le processus qui transforme l’ammoniac en particules fines ?

L’ammoniac est produit par les animaux sous forme de lisier, il entre dans l’atmosphère, se lie aux oxydes d’azote qui sont produits par l’activité industrielle, la circulation routière, le chauffage de nos maisons. Et l’ammoniac ainsi que l’oxyde d’azote forment les particules secondaires. Je veux cependant dire autre chose: heureusement que nous avons les lisiers des animaux.

Parce qu’ils fertilisent.

Exactement. Si nous n’avions pas cela, nous devrions utiliser des engrais de synthèse, sinon nous n’aurions pas de cultures.

Alors, quel est l’équilibre ?

C’est difficile, la technologie doit nous aider.

Comment ?

En enfouissant, en construisant des installations de biogaz et de biométhane, en créant une économie circulaire de sorte que l’ammoniac n’atteigne pas l’atmosphère et se transforme plutôt en une énergie renouvelable. De plus, en distribuant correctement les effluents dans les champs et en réduisant l’air à l’intérieur des structures.

Donc, avec la technologie, pourrions-nous atteindre des élevages à impact zéro ?

Certainement.

La ville de Milan, ainsi que la Plaine du Pô, sont toujours parmi les zones les plus exposées à la pollution. Pourquoi ?

La Plaine du Pô est également appelée le « bassin ». D’un côté, les Alpes, de l’autre, les Apennins, nous n’avons pas de renouvellement d’air, mais la pollution est principalement due au chauffage. En hiver, nous avons ce problème, mais au printemps et en été, beaucoup moins.

Mais il y a aussi de nombreux élevages dans la Plaine du Pô, cela doit avoir un certain impact.

Oui, il y en a et ils ont un impact, mais ils sont responsables de moins d’un tiers des particules fines.

Donc, ils ne sont pas le facteur déterminant.

Non. Le problème est le chauffage et nous avons du mal à accepter cela parce que nous ne voulons pas avoir froid, mais les systèmes sont obsolètes, il y a très peu de chauffage urbain à Milan. Si nous voulons être honnêtes, les émissions des élevages intensifs sont certainement plus élevées pendant l’été, car l’ammoniac s’évapore avec la chaleur. Ensuite, chaque activité pollue et il est certainement nécessaire de réduire également les émissions des élevages.

Alors, que faut-il faire pour réduire l’impact des élevages intensifs ?

La technologie, comme je l’ai dit, est cruciale, nous pouvons arriver à un impact zéro, il faut investir et donner des incitations aux éleveurs pour atteindre cet objectif.