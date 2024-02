Xbox Game Pass annonce les nouveaux jeux qui arrivent dans son catalogue pour la deuxième moitié de février

Comme chaque mois, Microsoft a annoncé les nouveaux jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié de février 2024

Xbox Game Pass annonce ses 7 nouveaux jeux pour le mois de février

Vous savez déjà que nous aimons beaucoup partager avec vous toutes les nouveautés les plus remarquables sur les jeux mobiles et les jeux gratuits disponibles sur des plateformes telles que Steam, mais nous prenons également le temps de parler des nouvelles ajoutes qui arrivent sur les principaux services d’abonnement de l’industrie. Par exemple, nous avons récemment parlé des jeux PS Plus Extra et Premium en février, tandis qu’en début de mois nous avons mentionné les premiers jeux arrivant sur Xbox Game Pass en février.

Maintenant, nous vous présentons un nouvel ensemble de propositions qui arrivent sur le populaire service de Microsoft pendant la deuxième moitié du mois de février 2024. À travers leur blog officiel, les personnes de Redmond ont effectué cette annonce, dans laquelle ils ont révélé que 7 jeux vont arriver sur Xbox Game Pass au cours de cette dernière partie du deuxième mois de l’année, bien que certains d’entre eux soient déjà disponibles dans ledit service. De plus, hier, l’ajout de Return to Grace (console, PC et cloud) a également été révélé, un jeu qui est également déjà disponible.

Voici les 7 jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié de février

Comme nous l’avons déjà dit, ce sont 7, et un de plus (que nous avons mentionné ci-dessus), les nouveaux jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans cette deuxième moitié du mois de février, et ceux-ci seront ajoutés au fil des jours, bien que Tales of Arise (console, PC et cloud), l’un des grands titres de cette nouvelle série, soit déjà disponible depuis hier sur le populaire service Xbox. Par ailleurs, ce mois-ci, d’autres propositions très variées arrivent et vous les apprécierez certainement. Voyons donc les nouvelles ajoutes de Xbox Game Pass en février:

informations très importantes à partager!https://t.co/9YfFxlc9hL pic.twitter.com/c9zqlMVvG3 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 20 février 2024

Tales of Arise (cloud, console et PC) – Déjà disponible.

Bluey: The Videogame (cloud, console et PC) – Disponible le 22 février.

Maneater (cloud, console et PC) – Disponible le 27 février.

Madden NFL 24 (cloud) EA Play – Disponible le 27 février.

Indivisible (cloud, console et PC) – Disponible le 28 février.

Space Engineers (cloud, console et PC) – Disponible le 29 février.

Warhammer 40,000: Boltgun (cloud, console et PC) – Disponible le 5 mars.

Plus de jeux quittent Xbox Game Pass en février

Finalement, comme d’habitude, non seulement les 7 nouveaux jeux qui vont arriver sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié de février 2024 ont été annoncés hier, mais Microsoft a également révélé l’identité de 2 titres qui quitteront Game Pass ce mois-ci. Plus précisément, ces deux propositions quitteront le service le 29 février prochain et ce sont les suivantes: