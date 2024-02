Android 15 masquera vos codes les plus sensibles pour être mieux protégés

Révélé par Gogole de manière presque surprenante en fin de semaine dernière, Android 15 se découvre encore lentement. Tous ceux qui ont accès à cette première version recherchent de nouvelles fonctionnalités et les dévoilent. La dernière découverte a montré qu’Android 15 cacherait les codes les plus sensibles pour être davantage protégés.

Android 15 masquera vos codes

Assurer la sécurité des comptes est un travail constant. C’est pourquoi l’utilisation de l’authentification à deux facteurs (2FA) est essentielle. Ces codes ajoutent une sécurité supplémentaire. Cependant, certaines méthodes utilisées pour envoyer ces codes ne sont pas les plus sécurisées. En réalité, cela pourrait changer avec Android 15, comme le suggèrent les entrées dans son code source.

Un moyen courant de recevoir des codes 2FA consiste à envoyer un message texte ou un e-mail. Bien que simples à utiliser, ces méthodes permettent d’intercepter des codes. Cependant, comme c’est déjà le cas dans le code Android 15, ceux-ci seront désormais protégés dans le système de Google et resteront ainsi confidentiels.

Google ajoutera une nouvelle autorisation appelée « RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS ». Cela apporte une nouvelle restriction, les informations n’étant disponibles que pour certaines applications Android 15. Cette fonctionnalité fonctionnera en conjonction avec l’API « NotificationListenerService » d’Android, qui permet de lire les notifications. Cette API n’est pas activée automatiquement et doit être activée manuellement.

Le moyen simple de Google d’assurer la sécurité

Une partie du code indique également qu’Android 15 peut avoir une fonctionnalité appelée « OTP_REDACTION ». Cela vous permettra de masquer les codes 2FA directement sur l’écran de verrouillage. Le NotificationListenerService d’Android peut être très puissant, ce qui en réalité un outil précieux permettant aux applications malveillantes d’accéder à des données sensibles.

Cette nouvelle fonctionnalité empêchera les applications non fiables de lire les notifications contenant des données sensibles telles que les codes OTP pour s’authentifier auprès de n’importe quel service. Essentiellement, Android peut donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les informations que chaque application peut et ne peut pas voir.

Lorsque ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, il est clair que Google travaille à améliorer considérablement la sécurité dans Android 15. Cette nouvelle fonctionnalité garantit une couche de sécurité unique qui bloque l’accès à l’une des informations les plus sensibles que vous puissiez avoir sur votre smartphone, avec des implications importantes. s’ils sont compromis.