Une nouvelle puce impossible à pirater pourrait détenir la clé pour que l’IA atteigne la vitesse de la lumière

Les nouvelles avancées en IA pourraient arriver grâce à l’invention d’une nouvelle puce incroyable

Il s’agit d’une avancée sans équivalent dans nos connaissances actuelles sur le sujet.

Actuellement, nous sommes confrontés à une situation assez délicate en ce qui concerne la consommation et la capacité de traitement de l’IA. Pratiquement toutes les entreprises technologiques de la planète se concentrent sur son développement. De là émergent des idées aussi prometteuses que l’Intel Deep Learning Boost et l’AMD Ryzen AI, mais elles ne sont pas les seules. Maintenant, un groupe de chercheurs a brisé les normes établies et développé une puce qui a un potentiel incroyable et qui pourrait permettre à l’IA d’atteindre des vitesses lumineuses, en obtenant une plus grande vitesse, efficacité et inviolabilité.

La puce photonique en silicium qui pourrait tout changer

Une étude publiée dans Nature Photonics par les groupes de Nader Engheta et Firooz Aflatouni a réalisé une avancée franchement surprenante. Une puce, connue sous le nom de puce photonique en silicium (SiPh), utilise des ondes lumineuses au lieu de l’électricité pour effectuer des calculs mathématiques, ce qui permet de former l’IA à des vitesses et une efficacité sans précédent jusqu’à présent.

Le SiPh est basé sur des recherches antérieures sur le silicium, un matériau qui n’est pas rare car il est incroyablement courant, mais il le porte à un nouveau niveau en le concevant pour permettre la multiplication de matrices-vecteurs avec la lumière au lieu de l’électricité. Ce type de matrices fait partie d’ un processus clé dans le développement de réseaux neuronaux pour l’IA. Contrairement aux puces conventionnelles où le silicium forme une couche uniforme, dans le SiPh, le silicium varie en largeur dans différentes parties de la puce, une caractéristique qui facilite le traitement de la lumière pour effectuer des calculs.

Cette puce est déjà prête pour des applications commerciales et peut être utilisée aussi bien pour les cartes graphiques (GPU) que pour les processeurs. Il est donc possible que ce soit quelque chose que nous voyions très bientôt commercialisé et montrant d’excellents résultats.

Une autre caractéristique remarquable du SiPh est la sécurité inhérente à ce type de systèmes. En ne dépendant pas de la mémoire de l’ordinateur pour stocker des informations, la principale vulnérabilité que pourraient subir les systèmes informatiques du futur est éliminée. Il est difficile de dire le mot « inhackeable » car ensuite ces pirates informatiques démontrent que tout est possible, mais cela réduit certainement la possibilité de ce type d’attaques.

Un problème énergétique qui pourrait être résolu

De nos jours, la consommation énergétique des processus d’IA est incroyablement élevée. À tel point que de nombreux experts affirment qu’il s’agit d’une menace pour l’environnement de la planète, car sa consommation est aussi élevée que celle de nombreux pays du monde, voire plus. La solution proposée par certains gourous de la technologie, comme Mark Zuckerberg, est de construire des réacteurs nucléaires à petite échelle pour atténuer du moins une partie de la demande. Mais cela est techniquement très difficile aujourd’hui avec la technologie dont nous disposons.

En attendant le développement de ces réacteurs nucléaires petits et modulaires, la technologie qui vaut la peine d’être envisagée est celle de ces processeurs en silicium photonique qui présentent également une série d’avantages incroyables.

