Parkinson, médicament à base de nanoparticules d’or renverse les déficits cérébraux et améliore les symptômes

Une équipe de recherche américaine a démontré que le CNM-Au8, un médicament expérimental basé sur des nanocristaux d’or, est capable d’inverser les déficits cérébraux chez les patients atteints de Parkinson et de sclérose en plaques, en améliorant le métabolisme énergétique dans le cerveau. Voici comment cela fonctionne et pourquoi c’est un espoir contre les maladies neurodégénératives.

Crédit : Clene Nanomedicine

Un médicament expérimental basé sur des nanoparticules d’or a été capable d’inverser les déficits cérébraux chez les patients atteints de sclérose en plaques et de maladie de Parkinson, deux maladies neurodégénératives courantes associées à un métabolisme énergétique compromis dans le cerveau. Les personnes atteintes de Parkinson traitées avec ce médicament ont également signalé des améliorations dans les fonctions motrices liées aux activités quotidiennes. En d’autres termes, ce traitement – appelé CNM-Au8 – peut avoir un impact positif sur les symptômes et la progression de la maladie. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité réelle du médicament expérimental, mais les scientifiques sont optimistes quant à la possibilité de prévenir ou inverser certaines « handicaps neurologiques » déclenchées par la neurodégénération.

Un groupe de recherche international dirigé par des scientifiques du Centre médical de l’Université du Texas du Sud-Ouest a mis au point et testé le médicament expérimental CNM-Au8, en collaboration étroite avec des collègues de l’Institut de recherche clinique et de la société Clene Nanomedicine, Inc, cette dernière spécialisée dans le développement de nanocristaux d’or en tant qu’agents thérapeutiques, à administrer par voie orale. Mais comment fonctionne exactement ce nouveau médicament ? Comme l’explique l’université américaine dans un communiqué de presse, le bon fonctionnement du cerveau est lié à l’apport continu d’adénosine triphosphate (ATP) à ses cellules. En pratique, cette molécule représente le « carburant » qui permet aux cellules de vivre et d’accomplir leurs tâches.

Avec le vieillissement, le métabolisme énergétique du cerveau subit une diminution naturelle en raison d’un déséquilibre qui se produit entre les deux formes d’un coenzyme, la nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+), la forme oxydée, et la nicotinamide adénine dinucléotide + hydrogène (NADH), la forme réduite. Si cette diminution métabolique est normale avec l’avancement de l’âge, dans la maladie de Parkinson et d’autres pathologies – y compris la sclérose latérale amyotrophique – le processus est beaucoup plus évident et accéléré. C’est là que le médicament expérimental CNM-Au8 entre en jeu, en fournissant le coenzyme manquant pour rétablir l’équilibre énergétique dans le cerveau, grâce à un processus de catalyse. Pour l’envoyer au cerveau, les scientifiques utilisent des nanoparticules d’or, qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de transporter le principe actif jusqu’à la cible.

Pour vérifier l’efficacité du CNM-Au8, les chercheurs dirigés par le professeur Peter Sguigna, professeur de neurologie et chercheur à l’Institut cérébral Peter O’Donnell Jr. de l’université du Texas, ont impliqué 24 patients, 11 atteints de sclérose en plaques récurrente et 13 atteints de maladie de Parkinson. Les participants, soumis à des examens cérébraux pour vérifier les concentrations de NAD+/NADH à la base, ont pris le médicament pendant 3 mois, après quoi ils ont de nouveau été soumis à des contrôles. Eh bien, par communiqué au début de l’étude, en moyenne, le communiqué NAD+/NADH a augmenté de 10,4 %, inversant le déficit métabolique lié aux maladies neurodégénératives. Cela peut sembler peu, mais c’est un effet très significatif, compte tenu de la perte moyenne de 0,5 % tous les dix ans. L’augmentation s’est également traduite par une amélioration des fonctions motrices chez les patients atteints de Parkinson, comme l’ont indiqué les patients eux-mêmes.

« Nous sommes prudemment optimistes quant à notre capacité à prévenir ou même à inverser certains handicaps neurologiques avec cette stratégie », a déclaré le professeur Sguigna. Comme l’ont également souligné les études précliniques, le CNM-Au8 soutient également la neuroprotection et la remyélinisation (la perte de la gaine de myéline est l’une des caractéristiques de la sclérose en plaques). L’un des aspects les plus significatifs est que le médicament n’a pas déclenché d’effets secondaires graves. Les détails de l’étude « Evidence of brain target engagement in Parkinson’s disease and multiple sclerosis by the investigational nanomedicine, CNM-Au8, in the REPAIR phase 2 clinical trials » ont été publiés dans le journal scientifique Journal of Nanobiotechnology.