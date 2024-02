Le Royaume-Unis se rapproche de l’interdiction des téléphones portables dans les écoles

L’utilisation du téléphone portable dans les écoles est l’un des nombreux sujets débattus ces derniers temps dans plusieurs pays. Et selon les dernières nouvelles, le Royaume-Unis a récemment franchi une nouvelle étape importante vers l’interdiction des téléphones dans les écoles.

Comme nous le savons, dans les écoles, il est plus que courant de voir des élèves s’accrocher à leur téléphone portable, qu’il s’agisse d’explorer les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de prendre des photos, etc. Mais cette réalité a été très discutée puisque plusieurs parents, enseignants et directions de groupes scolaires veulent tenter d’imposer des limites ou d’interdire complètement cet équipement dans les écoles.

Le Royaume-Unis est sur le point d’interdire les téléphones portables dans les écoles

Aux dernières nouvelles, le gouvernement britannique a franchi une nouvelle étape vers l’interdiction des téléphones portables dans les écoles, suivant les traces d’autres territoires comme la France et l’Italie, qui ont limité l’interdiction des téléphones portables pendant les cours.

Bien que certaines écoles britanniques aient déjà mis en place des politiques restreignant les téléphones, ces nouvelles directives renforcent encore l’interdiction des appareils mobiles dans l’environnement scolaire. Selon une déclaration publiée par la secrétaire d’État britannique à l’Éducation, Gillian Keegan, « il s’agit d’assurer la clarté et la cohérence des pratiques, de soutenir les directeurs et les dirigeants et de donner au personnel la confiance nécessaire pour agir. […] Les enfants d’aujourd’hui grandissent dans un monde de plus en plus complexe et vivent leur vie en ligne et hors ligne. Cela présente de nombreuses opportunités intéressantes, mais aussi des défis. En interdisant les téléphones portables, les écoles peuvent créer des environnements sûrs et calmes, sans distractions, afin que tous les élèves puissent recevoir l’éducation qu’ils méritent. »

Le gouvernement britannique souhaite que chaque école crée ses propres politiques, mais prévoit des mesures globales. Par exemple, une interdiction totale des téléphones portables dans les locaux scolaires est définie. D’autre part, comme il est reconnu que les élèves souhaitent utiliser du matériel pour se rendre à l’école et en revenir, la possibilité est pour les élèves de remettre leur téléphone portable dès leur arrivée à l’école.

Les étudiants qui gardent leur téléphone dans des casiers ne peuvent pas l’utiliser pendant l’école, pas même pendant les récréations. Il est également recommandé de sensibiliser les élèves aux impacts potentiellement néfastes du téléphone sur les jeunes, notamment en termes de santé mentale.

Enfin, il est indiqué que s’ils souhaitent contacter leurs enfants, les parents doivent appeler l’école plutôt que le téléphone portable personnel de l’élève. Les parents devraient également discuter des règles et des risques liés à l’utilisation du téléphone et d’Internet avec leurs enfants à la maison.