Découverte d’un matériau capable de résister à 1.000 °C sans se dégrader : il a un grand potentiel

Un groupe de chercheurs coréens a réussi ce qui semblait jusqu’à présent impossible.

Il jouera un rôle essentiel dans certaines questions liées à la fusion nucléaire.

Le fait de créer de nouveaux matériaux peut nous sembler être quelque chose de totalement futuriste, digne de la science-fiction. Cependant, les êtres humains le font depuis pratiquement toute leur histoire, c’est juste que maintenant nous l’avons poussé à un tout autre niveau de sophistication. C’est tellement le cas qu’une équipe scientifique a créé un matériau aux propriétés incroyables qui surpassent de nombreux aspects de ceux avec lesquels nous avons travaillé jusqu’à présent.

Un matériau surprenant

L’Institut coréen des sciences et technologies (KIST) a fait une découverte très importante dans le domaine des matériaux en développant un nouveau composé capable de résister à des conditions extrêmes.

Ce matériau super résistant, connu sous le nom de LBSO (pour ses composants d’oxyde d’étain de baryum avec le lanthane), se distingue par sa capacité à fonctionner à des températures élevées, résistant jusqu’à 1 000 ºC, et à supporter une exposition intense aux rayons ultraviolets. Ces propriétés incroyables en font un matériau idéal pour des applications dans des environnements où la vie et les matériaux communs ne peuvent pas survivre, comme l’espace.

L’importance de ce matériau dépasse sa résistance thermique et aux rayons UV ; le LBSO a également le potentiel de révolutionner l’industrie spatiale et aérospatiale, ainsi que de stimuler les avancées dans les études sur l’énergie thermique. C’est ce que suggère l’article publié dans Advanced Science par l’équipe dirigée par le Dr. Hyebi Kim.

Applications de toutes sortes

Une des applications qui a le plus de potentiel pour l’avenir de ce matériau est sa capacité à générer de l’énergie en exploitant la chaleur résiduelle. Étant donné que dans la plupart des processus, cette chaleur résiduelle est généralement rejetée, elle peut avoir une valeur fondamentale pour créer des industries plus efficaces. Sa très grande efficacité et sa résistance font du LBSO un produit parfait pour les futures missions spatiales, où il pourrait être utilisé à la fois pour aider à la production d’énergie et pour la protection des personnes et des outils les plus sensibles.

Nous ne pouvons pas oublier que la survie d’une personne sans combinaison dans l’espace est pratiquement une question de quelques secondes. Mais il ne s’agit pas uniquement de la survie des personnes, car tous les objets subissent généralement de graves dommages dus aux radiations solaires qu’ils reçoivent directement, réduisant ainsi leur durée de vie dans de nombreux aspects.

En résumé: