La Chine continue de faire des progrès dans la course à l’espace

La création ou l’apparition de nouveaux matériaux suscite toujours l’intérêt. Analyser leurs caractéristiques est quelque chose qui suscite une certaine passion dans l’opinion publique, comme nous l’avons vu avec les propriétés du graphène et qui pourrait se répéter grâce à la découverte d’un nouveau matériau en surface lunaire.

La découverte du Changesite-(Y)

L’Institut de Géologie de l’Uranium de Beijing a fait une découverte assez surprenante sur la Lune : un nouveau minéral de phosphate, nommé Changesite-(Y). Ce minéral, caractérisé par sa structure de cristaux en colonnes, est transparent et incolore et est extrêmement précieux pour nous fournir une meilleure connaissance de la géologie planétaire au-delà de la Terre.

En ce qui concerne le minéral lui-même, l’article publié dans Matter and Radiation at Extremes suggère que le Changesite-(Y) s’est formé dans des conditions extrêmes de hautes pressions et de températures, probablement résultant d’impacts à la surface de la Lune, ce qui n’est pas surprenant si l’on analyse la surface lunaire à vue d’œil.

Ce minéral a été découvert par la Chine en décembre 2020, lors de ses missions d’exploration lunaire. L’un des aspects les plus remarquables du Changesite-(Y) est sa richesse en hélium-3, un isotope rare sur Terre mais très intéressant pour la recherche énergétique, notamment dans le domaine de la fusion nucléaire. On ne sait pas dans quelle mesure ce minéral pourrait être important, mais il ouvre une perspective assez intéressante si l’on considère la nature de l’hélium-3 pendant ce processus.

Pour l’instant, la découverte de ce minéral met en évidence la possibilité d’en trouver d’autres, tant sur la Lune que sur notre propre planète. De plus, l’analyse de ses composants peut ouvrir la porte au développement ou à l’amélioration de projets de recherche très puissants.

Une course spatiale contre les États-Unis

La découverte du Changesite-(Y) en Chine met en évidence quelque chose de très particulier : la capacité de la Chine à s’adapter aux nouveaux temps et à se lancer dans une course spatiale contre son principal concurrent, les États-Unis. Ainsi, le géant asiatique a des plans très intéressants pour la Lune, tels que la création d’une base stable sur celle-ci. Cependant, l’un de ses plans est de lancer un missile contre la Lune, ce qui semble particulièrement étrange mais qui pourrait avoir des applications très intéressantes.

