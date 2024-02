Qu’est-ce que la reprogrammation mobile : comment les milliardaires cherchent l’immortalité

L’idée de base est de ralentir le processus de vieillissement biologique. Le grand plan est enraciné dans un paysage bien nourri de philosophies qui ont instillé le rêve de vivre éternellement dans la Silicon Valley.

Les rois du Moyen Âge finançaient la recherche de la pierre philosophale, les milliardaires de la Silicon Valley financent les expériences de reprogrammation mobile. L’histoire se répète, surtout lorsqu’il est question de vaincre la mort. Le nouveau plan consiste à programmer le rajeunissement progressif de chaque cellule. L’objectif : l’immortalité. Ce défi trouve ses racines dans un paysage bien nourri de philosophies qui ont instillé le rêve de vivre éternellement dans la Silicon Valley. Depuis des années, en effet, les entrepreneurs californiens sont fascinés par le mouvement du quantified self. Un ensemble de théories pour optimiser ses viscères. Ainsi, la reprogrammation mobile s’inscrit parfaitement dans cette étrange industrie de la beauté qui brasse des millions et attire les seigneurs de la Big Tech qui ne veulent jamais vieillir.

L’idée de base est de ralentir le processus de vieillissement biologique en développant des médicaments capables d’éliminer les cellules sénescentes. Selon les théories mobiles du vieillissement, en effet, avec le passage des années, notre organisme perd sa capacité de régénération, de répondre aux lésions nocives et tend à développer des maladies chroniques et dégénératives. En vieillissant, nos cellules ont du mal à se reproduire et ne remplacent pas les cellules anciennes et endommagées. Partant de ces bases, les start-up de la Silicon Valley cherchent à trouver la formule pour programmer le rajeunissement mobile.

Les recherches sur la reprogrammation mobile

Il n’y a pas de stratégie unique, on procède par essais. Par exemple, Rubedo Life Sciences, dirigée par l’Italien Marco Quarta, tente de développer des médicaments pour éliminer les cellules sénescentes, ainsi que des molécules ingénierisées agissant uniquement sur les cellules sénescentes. Dans le laboratoire d’Altos Labs, Richard Klausner et son équipe appliquent quant à eux des doses limitées et contrôlées de protéines de reprogrammation sur des animaux de laboratoire. « Nous pensons pouvoir remonter l’horloge », a expliqué Klausner.

Déjà en 2015, une expérience menée par la Mayo Clinic aux États-Unis a montré comment l’utilisation combinée de médicaments existants permettait de éliminer les cellules sénescentes chez les souris, inversant ainsi le processus de vieillissement. Cependant, la reprogrammation risque de modifier les cellules de manière incontrôlée, causant par exemple des maladies telles que le cancer.

Le marché de l’immortalité

Altos Labs a levé plus de 3 milliards de dollars, parmi les investisseurs figure Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. De plus, Brian Armstrong de Coinbase a investi 105 millions de dollars dans sa société de reprogrammation NewLimit pour « étendre radicalement la durée de la santé humaine ». Sam Altman, PDG d’OpenAI, a investi 180 millions de dollars dans Retro Biosciences, une entreprise de biotechnologie visant à « ajouter 10 ans à la durée de vie humaine », et Peter Thiel, co-fondateur de PayPal, a fait don de 3,5 millions de dollars à une organisation à but non lucratif pour faire des « 90 ans les nouveaux 50 » d’ici 2030.

Déjà en 2013, Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, ont investi dans le projet Calico pour lutter contre le vieillissement. Cependant, il n’y a pas encore de bases scientifiques pour l’élixir de jouvence.

Le cas de Brian Johnson

Il y a ceux qui investissent et ceux qui deviennent le cobaye de projets extrêmes pour combattre la mort. C’est le cas de Brian Johnson, qui a commencé une routine de boisson verte avec des peptides de collagène, de brossages dents à l’huile pour polir ses dents, et de mesures constantes des érections nocturnes pour inverser le processus de vieillissement. Le milliardaire a 30 médecins et experts qui surveillent toutes ses fonctions corporelles, et l’équipe dirigée par Oliver Zolman, spécialisée en médecine régénérative, fait tout son possible pour rajeunir chaque organe de Johnson. Le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum doivent être comme ceux d’un jeune de 18 ans. Et cela coûte environ 2 millions de dollars par an.