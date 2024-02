La nouvelle théorie du complot sur Taylor Swift : « Elle est la pionnière d’une opération psychologique »

Selon un sondage publié par l’Université Monmouth, 18% des Américains croient que le gouvernement a mis en place un « plan secret » pour aider le président Biden à être réélu.

Taylor Swift n’est pas seulement la cinquième femme la plus puissante de la planète, la « personne de l’année » selon le Times, et la première à battre le record du plus grand nombre d’albums à avoir débuté en première position, mais aussi un pion de Joe Biden. C’est à partir de là que la nouvelle théorie du complot républicain se construit pour créer une narration délirante sur l’artiste capable de transformer ses fans en électeurs. Selon un sondage publié par l’Université Monmouth, 18% des Américains croient que le gouvernement a mis en œuvre un « plan secret » pour aider le président Biden à être réélu en exploitant la renommée et l’influence de Taylor Swift. 83% de ceux qui croient à cette conspiration ont déclaré qu’ils voteraient pour l’ancien président Donald Trump en novembre.

Comme toute théorie du complot, elle est assez simple, part d’un sentiment partagé et sélectionne des données et des informations pour déformer la réalité. En effet, Swift avait déjà soutenu Biden en 2020, plusieurs artistes s’étaient engagés aux côtés du parti démocrate. Parmi eux se trouvent John Legend, Tom Hanks, Ben Affleck, George Clooney et Bruce Springsteen. Ce n’était pas la seule incursion politique de Swift, à l’occasion de la Journée nationale de l’inscription des électeurs, elle avait incité 35 000 jeunes Américains à s’inscrire sur la plateforme électorale pour exprimer leurs préférences lors des élections présidentielles américaines. Un simple message avait suffi.

La théorie du complot contre Taylor Swift

Selon la théorie du complot soutenue par les républicains, Swift serait le pion d’une « opération psychologique » organisée par le parti démocrate et la Nfl (la National Football League). Pour les conspirationnistes, même sa relation avec Travis Kelce, champion de football des Kansas City Chiefs, fait partie du grand plan du Pentagone. Le joueur avait en effet été critiqué par les républicains après avoir participé à la campagne de vaccination contre le Covid-19, si bien qu’il s’est fait appeler ironiquement « M. Pfizer ».

La conspiration a également été alimentée par les réseaux sociaux et les chaînes de télévision pro-Trump comme Fox News. L’animateur Jesse Watters a insinué lors de son émission en soirée : « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ou comment Taylor Swift a explosé de cette manière ? » Jack Posobiec, théoricien du complot de droite, a confirmé quant à lui dans une vidéo sur les réseaux sociaux que le grand plan consiste à transformer les fans de Swift en électeurs.

Les révélations du sondage de l’Université Monmouth

Le sondage de l’Université Monmouth a été réalisé par téléphone du 8 au 12 février 2024 auprès de 902 adultes aux États-Unis. « Les résultats de la question dans ce communiqué ont une marge d’erreur de + ou – 4,1 points de pourcentage pour l’exemplaire complet », indique le document.

« La prétendue conspiration sur Taylor Swift est portée par un nombre considérable de partisans de Trump », a expliqué Patrick Murray, directeur de l’Institut de sondage de l’Université Monmouth. « Même ceux qui n’avaient jamais entendu parler de cette nouvelle théorie du complot ont accepté l’idée une fois qu’elle leur a été expliquée, en disant que c’était une hypothèse crédible. Bienvenue aux élections de 2024 ».