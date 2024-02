La guerre se combat maintenant avec des armes laser : qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne

Les premiers tests montrent l’efficacité de cette arme qui promet de révolutionner la guerre dans les années à venir. Les États-Unis ont commencé à utiliser des lasers pour contrer les attaques des rebelles yéménites Houthi.

ROYAL NAVY | DragonFire lance un rayon laser

Il n’est pas nécessaire de lancer un missile de plusieurs millions de dollars pour désactiver un drone, il suffit d’interférer avec ses systèmes de contrôle et de navigation. C’est pourquoi la marine américaine utilise des armes laser capables de détruire des drones, des missiles et des avions. Les États-Unis ont commencé à utiliser des lasers pour contrer les attaques des rebelles yéménites Houthi, qui ont déployé des drones iraniens pas cher. Entre octobre 2022 et janvier 2023, la Royal Navy et la marine américaine ont détruit plus de 90 aéronefs sans pilote et missiles lancés par les rebelles. « Ce fut une attaque intense et complexe de la part du groupe soutenu par l’Iran », explique The Guardian dans un communiqué.

Le problème réside dans l’asymétrie des coûts. Pour abattre un drone de 100 000 dollars, il est nécessaire de lancer un SM-2, le missile de défense aérienne qui coûte environ 2,1 millions de dollars. C’est une guerre asymétrique et pour équilibrer les coûts, les lasers entrent en jeu sur le champ de bataille. Ce ne sont rien d’autre que des faisceaux de lumière directionnels, qui, s’ils sont suffisamment puissants, peuvent interférer avec n’importe quel appareil électronique, provoquant son dysfonctionnement. En réalité, les lasers sont utilisés depuis longtemps dans la guerre, utilisés principalement pour la surveillance des cibles, la télédétection et le ciblage précis. Pour la première fois, cependant, ils seront utilisés pour abattre des drones.

Comment fonctionnent les lasers

Les drones sont devenus une arme stratégique sur les champs de bataille, ils sont entrés en guerre dans les années 2000, mais à l’origine, ils étaient utilisés pour des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ensuite, ils se sont transformés en une arme offensive, capable par exemple de mener des attaques aériennes. La guerre en Ukraine a été appelée la première guerre des drones, les deux armées ont commencé à utiliser les appareils de manière inédite, inaugurant une nouvelle ère dans les combats.

Les abattre n’est pas simple, il est souvent nécessaire d’utiliser des missiles qui peuvent coûter jusqu’à 1 million de dollars. De plus, s’ils manquent leur cible, ils risquent de causer des dégâts importants collatéraux. En revanche, même si un laser ne parvenait pas à atteindre le drone, il continuerait à se propager vers le haut et serait ensuite absorbé par l’atmosphère.

Les lasers présentent plusieurs avantages stratégiques. Tout d’abord, ils sont économiques, ils peuvent tirer un nombre illimité de coups pour seulement un dollar chacun. Ce sont en effet des dispositifs à énergie directe et fonctionnent grâce au courant électrique. Les lasers se déplacent à la vitesse de la lumière, une fois qu’un rayon est allumé, il n’y a aucune arme qui puisse l’atteindre et le neutraliser, et ils sont également beaucoup moins sensibles aux contre-mesures.

La nouvelle guerre des lasers

Les lasers restent une technologie en développement et avant d’être adoptés à grande échelle, ils devront résoudre certaines limites techniques. Il est par exemple nécessaire d’atteindre l’équilibre parfait des paramètres du faisceau, tels que sa puissance et la forme de la longueur d’onde, afin de s’assurer que le laser puisse se propager sur de longues distances en touchant les cibles identifiées.

De plus, les agents atmosphériques tels que le brouillard, la pluie ou les nuages pourraient avoir une influence significative sur les performances du laser. Cependant, les premiers tests montrent l’efficacité de cette arme, qui promet de révolutionner la guerre dans les années à venir. En réalité, en plus des États-Unis, les Britanniques de la Royal Navy travaillent également sur leur système laser DragonFire, un programme technologique de 30 millions de livres lancé en 2017. L’arme défensive a déjà réussi son premier test sur le terrain en abattant plusieurs drones au large des côtes de l’Écosse en utilisant des faisceaux laser.