Après tout, la Chine pourrait être la raison pour laquelle Apple adopte le RCS dans les messages

Cela fait plusieurs années que Google cherche à ce qu’Apple adopte le protocole RCS pour ses messages. Face à des refus constants, Apple a décidé de surprendre tout le monde et a révélé qu’il adopterait bientôt RCS sur l’iPhone et dans ses messages. La raison n’était pas connue, mais une nouvelle idée a émergé. Il se pourrait que ce soit la Chine qui oblige Apple à adopter le RCS.

RCS est la norme que Google prend en charge et souhaite voir diffusée dans les messages. Cela offre aux utilisateurs un ensemble de fonctionnalités supplémentaires, mais se concentre principalement sur la sécurité et la confidentialité des communications de ces messages entre les participants à la conversation.

Déjà implémenté sur Android et plusieurs autres applications, RCS a été constamment rejeté par Apple. L’entreprise n’a jamais manifesté d’intérêt pour l’adoption de ce système, préférant maintenir ses protocoles et ses solutions, assumant elle-même cette sécurité et cette confidentialité.

Étonnamment, Apple a fini par révéler qu’il adopterait bientôt RCS, mais n’en a jamais révélé la raison. Cela a peut-être été révélé et montre désormais que c’est la Chine qui mènera ce changement du géant de Cupertino. Les futures règles qu’elle pourrait bientôt imposer obligent Apple à suivre cette voie.

En juillet 2023, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a demandé des commentaires sur les règles à venir concernant le « renforcement de la collaboration entre les réseaux finaux pour soutenir le développement à grande échelle de la messagerie 5G ».

La personne qui avance cette idée est John Gruber, qui déclare dans une publication que « le support iOS pour RCS a tout à voir avec la Chine ». Le problème réside dans la réglementation chinoise correspondante, qui pourrait survenir. Si telle est la cause du changement, cela montre à quel point ce marché a un grand pouvoir dans les décisions de l’entreprise.

Il n’est pas encore clair si Apple ajoutera la prise en charge RCS à l’iPhone dans une mise à jour iOS 17.x ou s’il sera livré avec iOS 18 à l’automne. Reste qu’il est certain que la firme de Cupertino devra adopter ce protocole et ainsi créer une plus grande interopérabilité entre ses systèmes et Android.