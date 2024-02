Quelles applications consomment le plus de batterie sur les smartphones ? DXOMARK a la réponse

Dimanche prochain, c’est la Journée internationale des batteries. Pour être présent à cette occasion, DXOMARK a demandé à son équipe Battery Quality d’analyser la consommation énergétique de certaines de nos applications préférées. Les résultats sont surprenants.

Les applications consomment-elles plus de batterie sur les smartphones ?

Fort de toute l’expérience de DXOMARK dans le monde des smartphones, il est capable d’évaluer et de tirer des conclusions dans de nombreux domaines. Celles-ci sont toujours le résultat des évaluations qu’elle porte et que chacun reconnaît comme étant une entité neutre et surtout très crédible dans les résultats qu’elle présente.

Pour évaluer les applications les plus consommatrices de batterie, l’équipe DXOMARK a réalisé des tests sur 14 smartphones. Parmi ceux-ci, 7 sont des appareils de milieu de gamme et 7 sont des propositions haut de gamme du marché, toutes lancées en 2023. Ceux-ci ont été utilisés pour évaluer la consommation de la batterie dans les principales applications de messagerie, le streaming vidéo court et le streaming vidéo long.

Les résultats des tests effectués peuvent être surprenants, notamment en ce qui concerne les performances des smartphones et de leurs batteries. Les données obtenues ont été rendues publiques et sont consultables ci-dessous, dans les 3 catégories définies ci-dessus.

Dans le domaine des applications de messagerie, le principal coupable peut paraître étrange, mais dans l’ensemble, cette position est justifiée. Alors que les autres applications affichent des données de consommation similaires, l’application SMs consomme plus d’énergie, ce qui peut être attribué à l’utilisation plus constante des données du smartphone.

Dans la deuxième catégorie, celle des tests de batterie, le principal coupable est bien connu de tous. Par rapport à d’autres applications vidéo courtes, Instagram Reels décharge la batterie plus rapidement, tandis que TikTok et Snapchat ont une meilleure optimisation de la batterie.

Enfin, dans la troisième catégorie, se démarque le plus gros consommateur de batteries. Nous parlons d’Amazon Video, qui se démarque de Netflix, YouTube et Disney. Nous constatons ici que les meilleurs smartphones sont mieux optimisés que les offres de milieu de gamme pour le streaming vidéo. Cela peut être dû aux performances inférieures des SoC dans les appareils moins chers.

La réponse de DXOMARK a tout révélé

Restez sous tension et célébrez #JournéeInternationale des Batteries avec #DXOMARK! Ce dimanche est la Journée internationale de la batterie et pour l’occasion, nous avons demandé à notre équipe Battery d’examiner la consommation électrique de certaines de nos applications préférées. Découvrez les coupables avides de pouvoir pic.twitter.com/G1yR0p0BoT – DXOMARK (@DXOMARK) 16 février 2024

Cette analyse DXOMARK s’inscrit dans la lignée de nombreuses autres déjà réalisées par le passé. Les principales applications présentes sur les smartphones sont généralement à l’origine de la consommation la plus élevée et les optimisations qui contrecarrent ce scénario sont rarement présentées.