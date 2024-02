Se rend à l’hôpital dans un état confus mais découvre avoir une aiguille d’acupuncture dans le cerveau

Un homme de 74 ans s’est adressé aux médecins pour un état de conscience altérée : une TDM de la tête a révélé la présence d’un corps étranger pointu qui provoquait une hémorragie cérébrale. Il s’agissait d’une aiguille d’acupuncture d’environ 1 cm, qui était là depuis environ 20 ans.

Images de TDM du crâne : les flèches rouges indiquent le corps étranger, qui s’est révélé être une aiguille d’acupuncture / Crédit : Journal of Medical Case Reports 2024

Un homme de 74 ans s’est adressé aux médecins dans un état confusion manifeste mais a découvert qu’il avait une aiguille d’acupuncture enfoncée dans le cerveau depuis environ 20 ans. Une TDM de la tête a en effet révélé que l’aiguille, d’environ 1 centimètre de long, se trouvait dans une artère cérébrale et causait une hémorragie qui provoquait un état de conscience altérée.

» Lors de l’évaluation initiale, le score à l’échelle de Glasgow (GCS) – l’outil pour évaluer le niveau de conscience des patients, ndlr – était de 4, avec des signes positifs d’irritation méningée « , a expliqué l’équipe dans le communiqué de cas publié dans le Journal of Medical Case Reports. Des examens complémentaires ont montré que le corps étranger était situé à l’intérieur d’une des principales artères du cerveau, derrière l’œil droit, appelée artère cérébrale moyenne, et était associé à un pseudoanévrisme intracrânien, une lésion de la paroi d’une artère cérébrale à partir de laquelle le sang qui s’échappe s’accumule dans le tissu environnant.

La partie de l’aiguille d’acupuncture extraite lors de l’intervention. La famille de l’homme a expliqué qu’elle était probablement là depuis deux décennies / Crédit : Journal of Medical Case Reports 2024

La famille du septuagénaire, originaire du Sichuan, en Chine, a expliqué que l’aiguille était probablement là depuis deux décennies, se souvenant qu’au début des années 2000, l’homme avait subi plusieurs séances d’acupuncture pour la tête en raison d’une migraine persistante.

Étant donné la situation « rare et extrêmement dangereuse », les spécialistes ont jugé nécessaire de procéder à une intervention de microchirurgie d’urgence « au cours de laquelle le corps étranger métallique a été soigneusement extrait« , puis l’encapsulation du pseudoanévrisme a été réalisée et il a été observé que l’objet pointu était effectivement une partie de l’aiguille d’acupuncture, qui aurait pu se casser pendant le traitement et se retrouver à cet endroit de l’artère au fil des années.

Il n’est pas clair ce qui a causé la rupture de l’aiguille, mais cela pourrait être lié à une chute, à un choc violent à la tête ou au déplacement de la position de l’aiguille pendant la procédure. Quoi qu’il en soit, après l’intervention, l’homme s’est initialement bien rétabli et dix jours après l’opération, la ventilation mécanique a également été arrêtée. Cependant, pendant son hospitalisation, le septuagénaire a développé une grave infection pulmonaire, pour laquelle il est décédé trois semaines après l’intervention.