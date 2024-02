Qu’est-ce que le Captagon, la « cocaïne des pauvres » qui transforme les miliciens du Hamas

La drogue d’une part augmente l’agressivité et la résistance des soldats, d’autre part elle alimente un marché noir de plusieurs milliards de dollars utilisé ensuite pour financer le terrorisme. Netcost-security.fr en a discuté avec Gabriella Roda, professeure en technologies pharmaceutiques.

Entretien avec Gabriella Roda

Professeure en technologies pharmaceutiques et toxicologiques à l’Université d’État de Milan

Le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Sur les corps des soldats militants morts et capturés, les forces de défense israéliennes trouvent des comprimés blancs. C’est du Captagon. Elle est également appelée la drogue djihadiste, Captain Courage, ou la Cocaïne des Pauvres. C’est une molécule synthétique constituée de la fusion de la méthamphétamine et de la caféine. Ceux qui en prennent sont capables de ne pas manger et de ne pas dormir pendant des heures, deviennent hyper excités et capables de commettre des actions atroces. « Ces substances sont parfaites pour faire en sorte que les soldats commettent des actes cruels, il est difficile de penser que quelqu’un qui décapite un bébé de quelques mois ne soit pas sous l’effet de quelque substance. La prise favorise une agressivité dévastatrice », explique Gabriella Roda, professeure en technologies pharmaceutiques et toxicologiques à l’Université d’État de Milan, à Netcost-security.fr.

« Avec le Captagon, on a pour la première fois vu une association de deux molécules pharmacologiquement actives qui se potentialisent mutuellement et c’est un aspect particulièrement dangereux. Une armée qui prend du Captagon a un effet dévastateur car elle résiste mieux à la faim, à la fatigue, et en plus elle est chargée d’agressivité, incitant à des actions terribles, et à la fin, forcément, la prise influe sur l’issue d’une guerre« .

La drogue est une arme pour le Hamas. D’une part, elle déclenche une fureur meurtrière chez ses soldats, d’autre part, elle alimente un marché noir de plusieurs milliards de dollars utilisés ensuite pour financer les groupes terroristes. Les responsables israéliens ont saisi plusieurs expéditions de Captagon destinées à Gaza, les bénéfices issus de la revente des médicaments sont utilisés par les milices pour acheter des armes et étendre leur territoire d’influence. Le commerce du Captagon est devenu un outil d’influence pour le régime syrien et une énorme source de revenus pour les milices soutenues par l’Iran. La production de Captagon est directement liée aux forces armées syriennes et à la famille du président syrien Bashar al-Assad, ce n’est pas un hasard si c’est le deuxième poste du PIB du pays après l’huile d’olive.

Les effets du Captagon

« C’est un profarmaco, car il est composé de caféine et de méthamphétamine condensées ensemble, lorsqu’il pénètre dans l’organisme, il se scinde en deux et donc celui qui le prend subit à la fois les effets de la méthamphétamine et de la caféine. L’amphétamine est une molécule qui interagit avec les récepteurs de la dopamine, un neurotransmetteur qui régule de nombreuses fonctions du système nerveux central. Les amphétamines interfèrent avec ce récepteur et entraînent un état d’hyper excitation et d’agressivité. Parallèlement, la caféine renforce ces effets ». De plus, l’association des deux molécules prolonge l’effet de la drogue. « Une amphétamine ne dure que quelques heures, le Captagon peut durer jusqu’à 24 heures« .

Celui qui prend du Captagon supporte mieux la faim, la fatigue, peut ne pas dormir pendant des heures. La drogue augmente ensuite l’agressivité, « celui qui la prend est capable de commettre des actes atroces, il est hyper excité et très dangereux ». L’effet persiste également longtemps après la prise, créant des modifications permanentes du système nerveux central, « plus les personnes sont jeunes, plus elles sont sensibles au Captagon, car le système nerveux central est dans une phase très réactive, les effets sur les adolescents sont dévastateurs », explique Roda. Elle peut provoquer des troubles du sommeil, de l’humeur, des hallucinations et des lésions irréversibles du système nerveux, une dépendance physique et psychologique. « Lorsque l’effet cesse, on ressent un sentiment d’agitation, de nervosité qui rend la personne encore plus dangereuse, parce que le gros problème est que ces molécules créent une dépendance forte« . De plus, pour obtenir les mêmes effets, il faut prendre des doses de plus en plus élevées.

Le marché noir de la drogue djihadiste

Le Captagon est une molécule pas cher. Sur le marché de détail, le prix d’un comprimé varie entre 5 et 25 dollars, les produits les moins chers sont même achetés pour quelques dizaines de centimes. Il n’est pas très répandu en Occident, il est principalement vendu au Moyen-Orient. Selon le Comité national de contrôle des drogues des Nations Unies, c’est la substance psychoactive la plus répandue dans la péninsule arabique, l’Arabie saoudite en étant le principal consommateur, la Syrie étant la principale productrice. L’économie syrienne, paralysée par les sanctions et la guerre, est désormais en voie d’effondrement. Les analystes ont expliqué à la BBC que le pays est devenu de plus en plus dépendant du commerce du Captagon.

« Il y a un véritable intérêt économique à diffuser cette drogue, comme cela a été le cas en Afghanistan pour l’ ou en Amérique du Sud pour la cocaïne », explique-t-elle. Le Hamas et Daech sont les deux groupes d’extrémistes qui bénéficient le plus de la production de Captagon, et pas seulement sur le plan économique. « La drogue influence clairement les capacités d’une armée, les soldats qui prennent du Captagon sont plus résistants et prêts à tout acte extrême ».

D’où vient le Captagon

Non seulement il est pas cher, mais le Captagon est aussi facile à synthétiser, « l’amphétamine et la caféine sont deux molécules faciles à trouver, et leur union n’est pas chimiquement difficile, donc ». Il a été synthétisé pour la première fois en 1961 par une société pharmaceutique allemande, déjà dans les années 20, l’Allemagne était devenue le premier producteur mondial de morphine, d’héroïne et de cocaïne. « Comme c’est toujours le cas, les drogues sont créées pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché. Le Captagon avait été initialement synthétisé pour traiter le trouble de l’hyperactivité chez les enfants car il semblait avoir moins d’effets secondaires que les amphétamines utilisées à cette époque-là ».

Puis ils ont réalisé, comme pour la cocaïne ou l’héroïne, le potentiel élevé d’abus et donc ils l’ont retiré du marché et inséré dans les tableaux des substances stupéfiantes. « Mais à ce moment-là, la molécule était là et elle a commencé à circuler ». Le Captagon est synthétisé dans des laboratoires non contrôlés. Comme l’explique Roda, ils vendent souvent des doses contrefaites qui peuvent contenir encore des molécules plus dangereuses.

Les drogues utilisées pendant les guerres

Derrière l’agressivité, l’atrocité et la férocité dévastatrice des soldats se trouvent souvent des drogues. « Les amphétamines ont été utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, elles étaient prises par les pilotes de la RAF et les Japonais pour résister à la fatigue, à la faim, et à la sensation de fatigue. Ils devaient piloter pendant des heures, même la nuit, à l’époque, les effets négatifs de l’abus n’étaient pas encore connus. Les kamikazes japonais étaient également sous l’effet des amphétamines ».

Mais même avant cela. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats prenaient déjà de la cocaïne, l’armée nazie a été la première à faire un usage systématique de substances stupéfiantes chimiques, comme le Pervitin, qui est devenu un outil précieux pour law guerre nazie, il permettait aux soldats de dépasser leurs limites physiques. Et en effet, les pilules étaient distribuées tous les soirs et ne pouvaient être refusées, comme l’ont raconté certains soldats de la Wehrmacht. Et puis, il y a eu l’abus de psychotropes et de stimulants par les marines au Vietnam, jusqu’à la poudre à canon mélangée à l’héroïne sniffée par les enfants soldats en Afrique. « Ensuite, l’État islamique a misé sur le Captagon car il est pas cher, facile à synthétiser, dure de nombreuses heures et surtout celui qui le prend est capable de tout faire« .